Damilano scommette sul Timorasso. E il Barolo si veste di bianco

Dal Barolo al Timorasso, il “Barolo vestito di bianco”. Un nuova avventura importante, un investimento significativo, quello fatto da Cantine Damilano, storica realtà delle Langhe che alla produzione rossista ha deciso di aggiungere uno spin-off bianchista nel Tortonese.

Una scelta comune a diversi produttori langaroli che negli ultimi anni hanno puntato sul Derthona, il nuovo re dei bianchi piemontesi e non solo, per un completamento di gamma che, con tutto il rispetto, Arneis e Chardonnay non possono garantire. Non a certi livelli, almeno. Damilano, che affonda le sue radici addirittura a fine Ottocento e che vanta circa 60 ettari vitati per una produzione di oltre 400mila bottiglie l’anno, non si è fatta sfuggire l’occasione ed è sbarcata anch’essa nel Tortonese, per produrre un Timorasso Derthona Doc ora in commercio con l’annata 2023, la prima prodotta. Un eccellente debutto, secondo l’opinione diffusa di chi l’ha assaggiata.

Racconta Paolo Damilano, quarta generazione alla guida della cantina insieme al fratello Mario e al cugino Guido: “Il Timorasso, una delle nostre ultime novità, è una riscoperta: un bianco piemontese dalla forte personalità, capace di sorprendere per struttura, longevità e mineralità. È un vino che parla una lingua diversa rispetto ai nostri rossi, ma condivide lo stesso spirito di territorio e autenticità che ci guida in ogni scelta”.

Il focus della cantina resta tuttavia il Barolo, nobile vino prodotto in diverse versioni per un totale di oltre 150mila bottiglie l’anno. Fiore all’occhiello della produzione è senza dubbio la collina di Cannubi, una delle sottozone più rinomate dove Damilano coccola i suoi due cru: Barolo Docg Cannubi e Barolo Docg Riserva Cannubi 1752. Il primo, con il suo stile rigoroso e raffinato, incarna perfettamente la filosofia della famiglia e più in generale del territorio, mentre il secondo è una vera e propria sfida, culturale e stilistica, che spinge a interpretare il Barolo in chiave moderna senza snaturarne storia e vocazione. Il vero banco di prova di tutti i produttori langaroli, d’altronde, in un mercato che vede i grandi rossi d’austerità tra le tipologie meno apprezzate dai nuovi consumatori.

“Il Barolo di oggi è un vino che sa stare al passo con i tempi senza perdere il legame con le sue origini – rivendica Paolo Damilano – è l’espressione più autentica delle Langhe, un territorio che custodisce una profonda ricchezza, come le persone che lo abitano: riservate, pratiche, ma autentiche e rispettose. E’ un vino che racconta l’essenza più profonda del luogo come il nostro Riserva Cannubi 1752 e il Cannubi Docg. Vini complessi, eleganti e fedeli alla loro natura. La modernità del Barolo sta nello stile e nella consapevolezza: le interpretazioni possono cambiare, tuttavia l’identità resta perché il Barolo evolve, ma non tradisce mai se stesso”.

Oltre a Cannubi, Damilano produce Barolo dalle menzioni geografiche Cerequio, Liste, Brunate, Raviole e Serralunga, senza dimenticare il Barolo Docg Lecinquevigne, vino che nasce da un assemblaggio di uve provenienti da differenti zone per un totale di 11 ettari.