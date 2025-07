Una storia di famiglia che prosegue da tre secoli

Una dinastia del vino quella dei Folonari, fondata dal capostipite Lorenzo nato in Valtellina nel 1729, che trasferì la famiglia in Val Camonica, diventando commerciante e poi produttore di vino. Una storia proseguita di generazione in generazione fino ad Ambrogio e Giovanni Folonari, che nel 2000 fondarono l’azienda composta da cinque tenute di proprietà distribuite nelle zone dell’eccellenza Toscana, concentrandosi sulla produzione di vini di qualità legati al territorio.