Vinitaly and the City 2025: tre giorni di degustazioni, arte e cultura nel cuore di Verona

Vinitaly and the City, l’anima pop del Salone internazionale dei vini e distillati torna da domani 4 aprile a domenica 6 aprile 2025 e trasforma Verona nella capitale dei wine lover. L’evento è un appuntamento che ogni anno chiama a raccolta gli appassionati di vino e non solo, con un programma ricco di arte, cultura, degustazioni, masterclass e wine talk.

Sarà Deborah Compagnoni, l’ex campionessa olimpionica di sci, ambassador delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026, a inaugurare l’edizione 2025. La cerimonia di apertura si terrà il 4 aprile alle ore 18 nella Loggia di Fra Giocondo, un luogo simbolo di Verona, dove i partecipanti potranno brindare con l’official wine della rassegna, il Teàtrico Castello di Meleto Classico 1256, un Metodo Classico toscano ottenuto da uve Sangiovese coltivate a oltre 400 metri di altitudine nel cuore del Chianti.

Oltre al taglio del nastro, il programma della kermesse presenta più di 70 appuntamenti in tre luoghi simbolo di Verona, patrimonio dell’UNESCO: Piazza dei Signori, Cortile Mercato Vecchio e Cortile del Tribunale. Luoghi storici che ospiteranno le tante iniziative dedicate ai winelover e agli enocuriosi, dai momenti di degustazione alle masterclass specializzate, dalle conferenze tematiche alle visite guidate. “Si tratta di un evento di pubblico complementare all’anima business di Vinitaly - ha dichiarato Federico Bricolo, presidente di Veronafiere -, che coinvolge tanto i cittadini veronesi quanto i turisti con una proposta ricca di arte, cultura, musica, gastronomia e, naturalmente, degustazioni di vino. Un format vincente ed esportabile di enoturismo urbano che, già lo scorso luglio, è stato replicato con successo anche a Sibari, in Calabria”.

Quest’anno Vinitaly and the City coinvolge 515 cantine presenti con le proprie etichette in degustazione. “Una vetrina importante per il vino italiano – sottolinea Adolfo Rebughini, direttore generale di Veronafiere - ma anche un momento di incontro, confronto e promozione rivolto ai consumatori, a partire da Verona ma capace di generare eco in tutta Italia grazie ad un presidio importante anche sui social, dove è l’evento organizzato nel centro storico più seguito in assoluto”.

Verona capitale mondiale del vino. “Un appuntamento anche per i numerosi comuni della provincia che trovano in Vinitaly una vetrina di livello internazionale - ha dichiarato il presidente della Provincia di Verona, Flavio Massimo Pasini -. L’appuntamento di piazza Vinitaly and the City, che nasce dall’idea geniale di offrire uno spazio specificamente pensato per gli appassionati, rappresenta non solo l’occasione per scoprire dei gioielli nascosti della città, ma anche un punto di incontro per i giovani e chi solo ora si avvicina a questo meraviglioso settore”.

Con un itinerario che collega simbolicamente l’Italia dalla capitale del vino scaligera alla punta dello Stivale, Vinitaly and the City vedrà protagonista il vino in tutte le sue sfaccettature. In Piazza dei Signori, il Consorzio Tutela Doc delle Venezie domina la Loggia di Fra’ Giocondo, mentre nella Loggia Antica si svolge l’Area Mixology, con brand di prestigio come Bartenders, Molinari, Marcati, Nespresso, Italian Wine Brands, San Pellegrino, 9 di Dante, Fiol, Martini e Campari che presentano le ultime tendenze nella miscelazione.

Al centro della piazza, la Lounge Banca Passadore diventa il cuore pulsante dell’esperienza, offrendo degustazioni che si intrecciano con arte e storia. Il percorso prosegue al Cortile Mercato Vecchio, dove si possono scoprire le specialità enogastronomiche delle Regioni Calabria e Sardegna, mentre al Cortile del Tribunale, oltre a una selezione di vini premiati della Guida Vini d’Italia 2025 del Gambero Rosso, si possono assaporare i vini della Campania e dell’Enoteca Esselunga. Qui si trovano anche piatti tipici come il Riso all’isolana e all’Amarone della Valpolicella DOCG, i piatti alle Mele della Val di Non e Prosecco Doc, e gli Arancini di riso.

A completare l’esperienza, la Lounge Affreschi ospita l’Assessorato dei Beni Culturali e Identità Siciliane, per la promozione di Agrigento Capitale della Cultura 2025 e dei parchi archeologici siciliani. In alto, sulla Torre dei Lamberti, svetta infine il Consorzio Tutela Lugana Doc.

Il programma prosegue con numerosi eventi: sabato 5 aprile si terranno le masterclass della Regione Campania (ore 15, Sala Consiliare del Palazzo della Provincia) e della Regione Calabria (ore 17.30 e 20). I Wine Talks, curati da Sissi Baratella, sono in programma per tutti i tre giorni, con focus su temi come i vini calabresi, il Prosecco Superiore Valdobbiadene e i vini della Costiera Amalfitana. Il 5 aprile alle 15, alla Loggia di Fra’ Giocondo, sarà anche il momento per scoprire i vincitori del Premio Diapason 2025, che premia i migliori spumanti d’Italia.

Tra le degustazioni, non mancherà "Hellas in wine", una serie di appuntamenti quotidiani all’Hellas Store, a partire dalle 18 del 4 aprile.

Torna a prendere vita il palcoscenico della Loggia di Fra’ Giocondo con una serie di incontri che mescolano arte, cultura e vino. Con Feltrinelli Librerie, saranno proposti incontri letterari, mentre Fisar curerà il focus “Winetelling – Enoturisti per caso” (5/4, ore 19.30). L’associazione Rivela presenterà “Intagli di Luce, Canti di Vite: Il Coro Silenzioso di Fra Giovanni da Verona” (6/4, ore 15), un evento che fonde spiritualità e tradizione vinicola. Un altro appuntamento imperdibile la presentazione della nuova stagione di B.E.V.I. – L’Arte del Vinificare, la prima serie TV sull’arte nel mondo del vino, in onda su Sky Arte e Now (6/4, ore 19), con la partecipazione dei protagonisti come Artlouder, Sky Arte, Duca di Salaparuta, Contadi Castaldi, Gorghi Tondi e Cantine Lunae.

Tra gli eventi serali più attesi, spiccano gli spettacoli della Regione Sicilia (area foyer Lounge Affreschi), la serata pizza della Regione Campania (5/4, ore 19, Cortile del Tribunale) e il party esclusivo “Valpolicella Vibes: la freschezza da scoprire” (6/4, ore 21, Cortile Mercato Vecchio), organizzato dal gruppo giovani del Consorzio Tutela Vini Valpolicella in occasione del centenario del Consorzio. Non mancheranno momenti di intrattenimento musicale, tra cui il dj set di Ema Stokholma, star dell’evento organizzato da Rai Radio2, Rai Com e Regione Calabria (5/4, ore 21, Piazza dei Signori). La colonna sonora delle serate sarà curata da The Soundtruck by The Riff, con una playlist esclusiva selezionata dal cocktail restaurant di Benny Benassi e Fabio Volo.

Le visite guidate alla scoperta della Verona più segreta arricchiscono l’esperienza. In collaborazione con l’associazione Archeonaute, sarà possibile esplorare luoghi affascinanti come l’area archeologica di Corte Sgarzerie e la Villa Romana di Valdonega. Tra le altre tappe, il Salone delle Feste di Palazzo Balladoro (4/4, ore 18; 5/4, ore 16; 6/4, ore 16) e il Museo archeologico nazionale (5/4, ore 15; 6/4, ore 11 e 15).

Il connubio tra vino e bellezza si arricchisce grazie alla collaborazione con Coin Excelsior Verona, che propone sessioni di trucco professionale ispirate ai colori del vino rosso (“Red Wine Make Up”) e un esclusivo workshop sulla preparazione della pizza con Gemma Pizzeria (5/4, ore 17.30-20). Inoltre, verrà presentata in anteprima la collezione di opere dipinte con il vino dell’artista Paola Blàzquez (5/4, ore 17.30-20), un tributo all’evoluzione del vino come materia viva e pulsante.

Durante i tre giorni della rassegna, l’anima fusion di Amo Bistrot propone ai wine lover di Vinitaly and the city la degustazione “Amo l’Oriente”, un abbinamento insolito tra i sapori dell’oriente e tapas (4/4, ore 18; 5-6/4 ore 17).

Vinitaly and the City è anche occasione per sottolineare l’impegno di Veronafiere verso la sostenibilità: Volkswagen Italia, partner automotive ufficiale di Vinitaly 2025, porta i suoi modelli ibridi e plug-in in piazza dei Signori dal 4 al 6 aprile, mentre Veronafiere rinnova la propria attenzione all’ambiente con l’installazione di cinque nuove postazioni di ricarica veloce per veicoli elettrici.

Vinitaly and the City sarà aperto venerdì 4 aprile dalle 18 alle 23, sabato 5 e domenica 6 dalle 15 alle 23. I carnet degustazioni sono acquistabili online fino al 3 aprile al costo di 16,50 euro, durante i giorni dell’evento si potranno acquistare online e alle casse di Piazza dei Signori a 20 euro. Il carnet include, un calice omaggio con porta calice da collo. Quattro degustazioni di vino o mixology, un token esperienza valido per ingressi omaggio o sconti su iniziative speciali durante l'evento.