Gnocchi di zucca con crema di pecorino e funghi porcini

La zucca, uno dei simboli della festa di Halloween, è la protagonista di questo piatto dello chef Giuseppe Mulargia del ristorante Le Spighe del Grand Hotel Palatino di Roma. La sua ricetta unisce in un solo piatto i sapori autunnali alla tradizione culinaria italiana: quello dolce e avvolgente della zucca, combinato con il sapore intenso della crema di pecorino e il carattere deciso dei funghi porcini.

Un primo piatto che trasforma la tradizione di Halloween in un’esperienza gastronomica raffinata e indimenticabile e che mette insieme sapori tradizionali e tecniche innovative Che si tratti di una cena con amici o un pranzo in famiglia, gli gnocchi di zucca dello chef Mulargia, vincitore del prestigioso premio "Cucina Italiana per Roma Capitale", aggiungono un tocco di raffinatezza alla festività, trasformando ogni boccone in un’esperienza unica.

Ingredienti (4 persone)

Per gli gnocchi di zucca

300 g di zucca cotta

100 g di patate rosse cotte

1 uovo piccolo

150 g di farina 00

15 g di Grana Padano grattugiato

Noce moscata q.b.

Sale fino q.b.

Per la crema di zucca

100 g di zucca cotta

Olio Evo q.b

Sale q.b.

Per la crema di pecorino

50 g di Pecorino Crosta Nera

50 ml di latte parzialmente scremato

50 ml di panna fresca

Porcini freschi a piacimento

Procedimento

Preparazione degli gnocchi

Prendere la zucca, tagliarla a metà, eliminando semi e filamenti. Condirla con rosmarino, alloro, timo, sale e pepe, poi infornarla a 180°C per 30 minuti. Nel frattempo, cuocere le patate in acqua salata, scolare e lasciare raffreddare. Poi pelare e schiacciarle. Schiacciare la zucca cotta e unitela alle patate, aggiungendo farina, uovo, Grana Padano, noce moscata e sale. Impastate fino a ottenere un composto omogeneo e lasciate riposare per un’ora. Formate dei cordoni dall’impasto e tagliateli a pezzetti per creare gli gnocchi. Crema di zucca

Frullare la zucca cotta con un filo d'olio e sale fino a ottenere una crema liscia.

Crema di pecorino

Emulsionare il pecorino con latte e panna, mescolando fino a ottenere una crema vellutata.

Porcini

Pulire i funghi porcini e tagliateli a lamelle. Cuoceteli in padella con olio e uno spicchio d’aglio, poi metterli da parte.

Composizione del piatto

Cuocere gli gnocchi in acqua bollente salata, scolandoli non appena vengono a galla. Saltateli con la crema di zucca. Disporre sul piatto la crema di pecorino, adagiare sopra gli gnocchi e completare con le lamelle di porcini.