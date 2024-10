Halloween da brividi: le migliori destinazioni del Dark Tourism

Halloween è ormai alle porte, e dunque è giunto il momento per pianificare una fuga da brividi nelle città più spettrali d’Europa e oltreoceano, come Edimburgo, Derry, Praga, Siviglia, Transilvania, Belgio, e New York.

La piattaforma Omio, che offre soluzioni di viaggio su misura, tra aerei, treni e autobus, suggerisce alcune destinazioni per Halloween in grado di offrire esperienze esclusive anche agli appassionati di Dark Tourism tra leggende oscure, castelli infestati, festival e tour nei luoghi più misteriosi.

Edimburgo: Samhuinn Fire Festival

Edimburgo (Omio - credit foto di Adam Wilson Unsplash)

Edimburgo, con la sua ricca storia di fantasmi e leggende, è una delle destinazioni più suggestive per Halloween. Il celebre Samhuinn Fire Festival celebra l'antica tradizione celtica di Samhain con spettacoli di fuoco, danze rituali e rievocazioni storiche. I visitatori possono partecipare a tour spettrali nei sotterranei della città, come il famoso Mary King's Close, e scoprire le catacombe infalcuestate che custodiscono secoli di storie oscure. I ghost tour notturni conducono attraverso i vicoli medievali e i luoghi più infestati della città, come il famigerato cimitero Greyfriars Kirkyard, rendendo Edimburgo la meta perfetta per chi cerca un'esperienza unica e da brivido. Edimburgo è raggiungibile da Milano con un volo a partire da 160 € (Omio).

Praga: Castello di Vyšehrad e Tour dei Fantasmi

Una suggestiva immagine di Praga (Omio - Ryan Lum su Unsplash)

Con la sua atmosfera gotica e misteriosa, Praga è una delle città europee più affascinanti per Halloween. Il Castello di Vyšehrad e i Tour dei fantasmi nei vicoli storici raccontano storie di streghe, alchimisti e spiriti inquieti che popolano i luoghi più antichi della città. Durante Halloween, la città si riempie di eventi dedicati ai visitatori più coraggiosi, con tour notturni che esplorano i segreti nascosti dietro i suoi edifici medievali e le oscure leggende locali. Il volo da Milano per Praga parte da 30€.

Siviglia: Festival de las Ánimas

Siviglia (Omio foto di Taisia Karaseva su Unsplash)

Tra i vari festeggiamenti per Halloween a Siviglia, il Festival de las Ánimas è l’evento di punta, con spettacoli teatrali, racconti di fantasmi e tour guidati per scoprire i segreti più oscuri della città. Le strade di Siviglia, illuminate da candele e accompagnate da musica gotica, creano un'atmosfera da brividi che attira visitatori da ogni parte del mondo. Il volo da Milano, assicura Omio, parte da 75 euro.

Transilvania: Castello di Bran, la dimora di Dracula

Il Castello di Bran in Transilvania (Omio - Shubham Singh su Unsplash)

Immersa nelle leggende di Vlad l’Impalatore, noto come Dracula, la Transilvania è il cuore del Dark Tourism. Il Castello di Bran, spesso identificato come la dimora di Dracula, è il luogo ideale per chi desidera vivere un Halloween gotico e carico di fascino storico. Durante questo periodo, il castello ospita tour speciali notturni e feste a tema, offrendo ai visitatori la possibilità di esplorare i suoi corridoi oscuri e scoprire le storie sanguinose legate a Vlad. Come arrivare: da Milano con un volo per Cluj-Napoca a partire da 18€ su Omio e proseguire poi in treno, auto o in autobus.

Belgio: Coco Loco Festival

Coco Loco Festival

Per un'esperienza di Halloween vivace e surreale, il Coco Loco Festival in Belgio a Waagnatie Antwerp è un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e del divertimento. Il festival si distingue per la sua atmosfera festosa e un mix unico di elementi horror e creatività. Gli artisti internazionali si esibiscono in concerti di musica elettronica in scenari decorati con temi spettrali e surreali. I partecipanti vengono incoraggiati a indossare costumi stravaganti e a immergersi nell'atmosfera festosa, rendendo l'evento una celebrazione di Halloween fuori dagli schemi, tra luci psichedeliche e performance teatrali che spaziano dall'arte visiva agli spettacoli interattivi. Il viaggio suggerito da Omio è un volo per Bruxelles (da 76€), e poi un treno da Bruxelles ad Anversa (11€).

Derry: Banks of the Foyle Halloween Carnival

Derry, Irlanda del Nord (Omio)

Ogni anno, in occasione del Banks of the Foyle Halloween Carnival a Derry, la città si trasforma in un centro spettrale con sfilate elaborate, spettacoli teatrali e spettacolari fuochi d'artificio. Questo festival, profondamente legato alle antiche tradizioni celtiche, attira migliaia di visitatori da tutto il mondo che vogliono immergersi in una delle celebrazioni di Halloween più immersive e autentiche. Le strade di Derry diventano il palcoscenico di storie e leggende macabre, offrendo un'esperienza coinvolgente e spettacolare per chi ama il Dark Tourism. Il volo da Milano con scalo a Londra, è a partire da 198€ su Omio.

New York: Village Halloween Parade e Sleepy Hollow

New York City (Omio - Josh Couch su Unsplash)

Oltreoceano, New York si distingue per la sua iconica Village Halloween Parade, una grande sfilata in maschera che attraversa le strade del Greenwich Village con costumi elaborati e una folla festosa. A pochi chilometri dalla città, si trova Sleepy Hollow, celebre per la leggenda del Cavaliere Senza Testa che per l’occasione si anima con eventi spettrali, tour notturni nel cimitero e rappresentazioni della famosa storia. Da Milano un volo per New York a partire da 570€ su Omio.