Dal cuore dello Sri Lanka all’incanto delle Maldive: emozione unica

Lo Sri Lanka è un’isola che sorprende al primo sguardo. Altopiani verdissimi, distese di piantagioni di tè, antiche città nascoste nella giungla raccontano di un Paese autentico, ancora lontano dal turismo di massa, capace di affascinare chi lo sceglie come meta.

Spesso quest’isola viene chiamata la “Lacrima dell’India”: basta osservarla su una mappa per capirne la ragione. Lo Sri Lanka ha proprio la forma di una piccola goccia adagiata nell’Oceano Indiano, poco sotto la punta meridionale dell’India. Ma la somiglianza con una lacrima si ferma all’aspetto. Per ricchezza culturale, varietà paesaggistica e meraviglie naturali, quest’isola è una rivelazione che colpisce l’immaginario di chi la visita e lo arricchisce profondamente.

Tropicale e selvaggio, lo Sri Lanka incanta con le sue vallate infinite e i rilievi che sfiorano i 2.000 metri d’altitudine, attraversati da fiumi impetuosi e cascate spettacolari. L’acqua dolce scivola verso l’oceano, dove spiagge dorate e sabbia finissima disegnano un litorale da cartolina.

Con le proposte Bravo è possibile esplorare lo Sri Lanka accompagnati da guide parlanti italiano e, dopo tante scoperte, concludere il viaggio crogiolandosi al sole delle Maldive. Un’opzione molto apprezzata dagli sposi, che nel loro viaggio di nozze possono unire due destinazioni straordinarie, tra avventura e romanticismo. Un’esperienza così unica da volerla catturare in ogni scatto, senza accorgersi che i ricordi più belli sono già impressi nel cuore.

Montagna a forma di elefante nel Parco Nazionale di Yala (Sri Lanka)

In viaggio tra storia, natura e spiritualità

Lo Sri Lanka custodisce un passato ricco di stratificazioni culturali, modellato da influenze portoghesi, olandesi e inglesi, ma soprattutto da un’identità buddhista radicata e viva. Numerosi siti ne sono testimoni. A Kandy, nel cuore dell’isola, il Dalada Maligawa accoglie i pellegrini nel Tempio del Dente, uno dei luoghi religiosi più importanti del Paese. La reliquia non è visibile al pubblico: è custodita in uno scrigno d’oro, ma l’atmosfera mistica si percepisce fin dal primo passo fatto all’interno del tempio. Con rispetto. Vi si accede rigorosamente a piedi scalzi, con ginocchia e spalle coperte.

Sigiriya, che nell'antico singalese significa “Roccia del Leone”, è il sito archeologico più celebre dello Sri Lanka, noto anche come “la fortezza del cielo” e definito da molti l'ottava meraviglia del mondo. Si tratta di un'antica dimora situata sulla cima di una maestosa collina rocciosa che sfiora i 200 metri di altezza, progettata per il re Kashyapa nel V secolo d.C. All'inizio della lunga salita svetta ancora l'enorme zampa in pietra di un leone; più in alto, tra le rovine, si possono ammirare 21 splendidi affreschi delle Fanciulle delle Nuvole, le concubine del sovrano.

Poco distante, Dambulla conserva cinque grotte interamente affrescate con scene buddhiste e ospita oltre 150 statue del Buddha. E ancora, a Polonnaruwa, antica capitale reale, emergono tra le risaie le statue colossali del tempio Gal Vihara, scolpite nella roccia con grande armonia.

Spiritualità e paesaggi si intrecciano continuamente in Sri Lanka. Accanto a spiagge dorate, fondali ricchi di biodiversità e parchi nazionali abitati da elefanti, leopardi e uccelli tropicali, la natura si manifesta in tutto il suo splendore. Al Minneriya National Park, durante la stagione secca, decine di elefanti si radunano lungo i laghi, dando vita a uno spettacolo che non ha eguali.

Nel cuore verde dell’isola, dove il tempo ha un altro ritmo

Per vivere un’esperienza completa, tra cultura millenaria, natura incontaminata e momenti di benessere, il tour Meraviglie dello Sri Lanka firmato Bravo Esplora è la scelta ideale. Cinque notti di tour sull’isola, per poi proseguire con un soggiorno alle Maldive, alla scoperta dell’anima più autentica dello Sri Lanka, prima di volare a soli 60 minuti di distanza verso l’arcipelago più iconico dell’Oceano Indiano.

L’itinerario parte da Colombo, la capitale, per esplorare alcune delle meraviglie più rappresentative dell’isola. A Sigiriya si raggiunge la celebre Fortezza del Leone, patrimonio UNESCO, arrampicata su una roccia alta quasi 200 metri, da cui si gode una vista imperdibile. Poco distante, Polonnaruwa accoglie i viaggiatori tra templi, statue colossali e bacini cerimoniali. La visita qui si trasforma in un’esperienza ancora più coinvolgente grazie a un suggestivo tour in bicicletta tra le rovine.

Il viaggio tocca poi Dambulla, celebre per le sue grotte affrescate e le 150 statue del Buddha custodite al riparo nella roccia, e Kandy, dove si visita il Tempio del Dente, luogo sacro e simbolico per tutti i buddhisti dell’isola. A rendere ancora più intenso il contatto con la spiritualità locale ci pensa anche una lezione di yoga: un’occasione preziosa per rilassare corpo e mente. Il tour prosegue con il safari nel Parco Nazionale di Minneriya, qui si attraversano 8.000 ettari di natura selvaggia in cerca di elefanti, scimmie e uccelli tropicali. Il percorso si completa con visite ai mercati delle spezie, un trionfo di colori e profumi che raccontano la cucina e la medicina tradizionale locale.

Sri Lanka segreto: affreschi, elefanti e templi sacri

Un viaggio in Sri Lanka è un’immersione in un mondo antico e mistico, tra paesaggi lussureggianti e siti intrisi di storia. Il tour Bravo Kandy e Pinnawela ne svela l’essenza, combinando l’esplorazione di imponenti siti archeologici e templi straordinari con la bellezza della natura e l’incontro con una popolazione sorridente, accogliente e profondamente radicata nella spiritualità buddhista.

Il tour tocca luoghi iconici come Sigiriya, la celebre fortezza che si erge sulla giungla, custode di affreschi di rara bellezza, e Dambulla, con le sue grotte scolpite e dipinte, dedicate al culto buddhista. A Pinnawela, l’emozione di un contatto diretto con gli elefanti affascina grandi e piccoli, mentre a Kandy l’atmosfera si fa mistica di fronte al Tempio del Dente del Buddha, cuore spirituale dell’isola. Da non perdere, sempre a Kandy, l’Esala Perahera, la grande festa estiva con elefanti magnificamente adornati, danzatori e percussionisti che rendono omaggio al Buddha in un trionfo di colori e suoni.

Il viaggio si snoda lungo circa 630 chilometri e prevede tre notti di tour e quattro notti di relax in un resort alle Maldive. Le strade interne dell’isola richiedono un po’ di pazienza, ma ogni sosta ripaga con incontri autentici e panorami mozzafiato. Come la salita dei 1.200 gradini di Sigiriya: una sfida impegnativa, certo, ma la vista da lassù è tra le più spettacolari e imperdibili di tutta l’Asia.

Dallo Sri Lanka alle Maldive

Un finale da sogno. Con Bravo, è possibile abbinare i giorni di tour alla scoperta dello Sri Lanka a una fuga di puro relax alle Maldive. Dopo aver esplorato la bellezza selvaggia dell’isola, basta un’ora di volo per ritrovarsi in un altro mondo, sospeso tra cielo e mare. Da Colombo si parte verso Malé, la capitale delle Maldive, per poi proseguire in idrovolante o in barca fino al Bravo Maayafushi, una perla nell’atollo di Ari Nord.

Qui il tempo sembra fermarsi, tra sabbia bianca come borotalco e un mare così trasparente che ogni dettaglio della vita marina si rivela a occhio nudo. Gli amanti dello snorkeling possono nuotare tra pesci colorati e coralli intatti, mentre i sub esplorano i fondali più profondi alla ricerca degli squali balena. Il Bravo Maayafushi è particolarmente amato dagli italiani, grazie alla cura dei dettagli e a un’accoglienza che mescola l’anima maldiviana con uno stile familiare e autentico. Le camere, perfettamente integrate nell’ambiente, sono immerse nella sabbia e nel silenzio. Il villaggio è circondato da una spiaggia corallina, mentre la lingua di sabbia che si estende a sud-ovest è il luogo ideale per un bagno al tramonto.

In alternativa, il Bravo Alimathà, nell’atollo di Vaavu, poco distante dalla linea dell’equatore, offre un’esperienza altrettanto intensa. Il villaggio occupa l’intera isola, trasformando ogni soggiorno in un’immersione totale nella natura. Bungalow affacciati sulla spiaggia, giardini privati e camere sull’acqua creano atmosfere intime e rilassanti. Per gli appassionati del mare, non mancano corsi di immersione, escursioni in dhoni, snorkeling e sport acquatici.

E per un matrimonio esotico, il Bravo Alimathà offre un’esperienza unica e indimenticabile. La cerimonia si svolge tra fiori e sabbia, con gli sposi che, guidati dai tamburi tradizionali, percorrono un sentiero decorato con foglie di palma. Un grande cuore di petali accoglie le promesse, pronunciate in lingua locale, prima di salpare insieme per un giro intorno all’isola. Un modo diverso e indimenticabile per dirsi “sì”, sospesi tra cielo e mare.