Istanbul e Cappadocia: viaggio nel cuore magico della Turchia

Un ponte tra Europa e Asia, tra civiltà millenarie e modernità: la Turchia è un viaggio che comincia già con l’immaginazione, tra paesaggi incantati e città sospese nel tempo. Dalle coste dorate del Mediterraneo alle cime innevate dell’Ararat, ogni luogo custodisce storie antiche. Templi, basiliche e moschee raccontano le imprese di Ittiti, Romani, Bizantini e Ottomani. I siti archeologici – molti dei quali patrimonio UNESCO – sono pagine vive della storia, scritte nella pietra. Istanbul è l’anima pulsante del Paese: una città che unisce minareti e tramonti sul Bosforo, bazar profumati e moschee maestose, contemporaneità e tradizione.

Poi c’è la natura, protagonista assoluta: le terrazze di travertino di Pamukkale brillano come neve sotto il sole, mentre la Cappadocia incanta con i suoi camini delle fate, le chiese rupestri e le mongolfiere che si alzano all’alba in un silenzio surreale.

Il fascino della Turchia si svela anche tra i vapori avvolgenti di un hammam, nell’arte senza fine della contrattazione tra le bancarelle dei bazar, tra i colori intensi dei tappeti intrecciati a mano, i profumi pungenti delle spezie, il gusto autentico della pizza turca (lahmacun) e del kebab cotto alla perfezione. E poi arriva la sera, e ci si ritrova in una meyhane. Una taverna tradizionale, dove ci si lascia sorprendere dai sapori speziati dei meze, dai calici di rakı che scorrono leggeri e dalla musica fasıl che anima l’atmosfera con canti, balli e sorrisi condivisi. Fino a chiudere la serata con l’immancabile baklava.

Ma da dove partire per scoprire davvero l’anima turca? Ecco due itinerari che racchiudono il meglio per vivere la Turchia tra luoghi iconici e perle nascoste. Made by Turisanda, con la linea History, propone tour ricchi di contenuti culturali e paesaggistici, con soggiorni anche in strutture a cinque stelle. Un’opportunità per coniugare il piacere della scoperta al comfort, tra percorsi esclusivi e panorami indimenticabili a poche ore dall’Italia.

Partenza da Istanbul

Il viaggio in Turchia non può che cominciare da Istanbul. Affacciata sullo stretto del Bosforo, la metropoli si distende tra due continenti e continua a essere il crocevia per eccellenza tra Occidente e Oriente, tra Europa e Asia. Nata come Bisanzio, divenuta Costantinopoli e infine Istanbul, fu concepita da Costantino il Grande come la nuova Roma e ancora oggi conserva intatto il fascino di un passato glorioso. È il cuore simbolico della Turchia, pur non essendone la capitale, trasferita ad Ankara nel 1923 con la nascita della Repubblica.

Santa Sofia, la Moschea Blu, l’antico Ippodromo, la Cisterna Basilica e il Palazzo Topkapi svelano l’anima imperiale della città, mentre il Gran Bazar, con i suoi labirinti colorati, racconta una tradizione mercantile che resiste al tempo. Il centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, si affaccia sul Corno d’Oro, porto naturale da cui Istanbul si è irradiata nei secoli. Qui, minareti e cupole bizantine disegnano una skyline inconfondibile, che al tramonto si accende di sfumature rosa e dorate. È l’ora magica di Istanbul, quando tutto sembra sospeso e ogni pietra racconta una storia.

Instanbul di notte, Turchia

Cappadocia, un sogno scolpito nella roccia

Chi visita la Turchia non può rinunciare a un’immersione nella Cappadocia, regione che sembra uscita da un racconto fantastico. Il paesaggio, modellato dal raffreddamento di antiche eruzioni vulcaniche, appare immobile e surreale, un susseguirsi di pinnacoli, canyon e formazioni che sfidano la logica. Ma sono anche gli uomini ad aver lasciato un’impronta indelebile: affreschi bizantini nelle chiese rupestri e intere città sotterranee scavate nella pietra testimoniano un passato ricco di spiritualità e ingegno. Oggi la Cappadocia è sinonimo di esperienze uniche. Vini locali, cucina autentica, hotel di charme, escursioni tra le valli e il celebre volo in mongolfiera al sorgere del sole trasformano ogni giornata in un’avventura.

Tra imperi e camini delle fate: otto giorni nella terra del mito

Con il tour Orme Ottomane di Made by Turisanda si parte per un viaggio lungo otto giorni e oltre 1.700 chilometri, attraverso alcuni dei luoghi più affascinanti del Paese. Da Istanbul, città delle mille identità, crocevia di civiltà, si raggiunge Ankara, la capitale moderna, lasciandosi alle spalle la vitalità dei quartieri storici e dei minareti per immergersi nei silenzi millenari della Cappadocia. Qui, tra formazioni di tufo modellate dal vento e dal fuoco vulcanico, la geologia diventa favola. I camini delle fate si accendono di rosa all’alba, mentre le mongolfiere solcano il cielo. A terra, si scoprono le chiese rupestri di Göreme, le valli di Uchisar, Avcilar e Ozkonak, custodi di antichi insediamenti scavati nella roccia, veri e propri mondi sotterranei.

Il viaggio prosegue verso sud-ovest, tra catene montuose e altipiani punteggiati di ulivi, per raggiungere Pamukkale, la "fortezza di cotone". Un paesaggio onirico dove l’acqua, ricca di minerali, ha creato terrazze calcaree che sembrano scolpite nella neve. A poca distanza, l’antica Hierapolis aggiunge un altro tassello al mosaico di storia e natura.

L’ultima tappa è Efeso, uno dei siti archeologici meglio conservati del Mediterraneo. Tra il Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celso e il Grande Teatro si respira la grandezza dell’Impero Romano. Sulle colline intorno si trova la Casa della Madonna, luogo di pellegrinaggio che secondo la tradizione ha accolto Maria negli ultimi anni della sua vita. Un itinerario intenso e affascinante, tra meraviglie archeologiche, paesaggi surreali e città che sembrano uscite da un libro di storia. Un’immersione nel cuore del Mediterraneo, là dove tutto ha avuto inizio.

Istanbul e la magia della Cappadocia scolpita nella pietra

Sette giorni per attraversare l’anima di un Paese che vive tra passato e presente, tra magia e realtà. Il tour Istanbul e Cappadocia di Made by Turisanda è un viaggio che unisce due volti della Turchia: la grande capitale imperiale sul Bosforo e i paesaggi lunari della Cappadocia. Istanbul è sempre un richiamo irresistibile. Poche ore di volo dall’Italia e ci si ritrova immersi tra minareti, cupole e il profumo di spezie. Dalla Moschea Blu a Santa Sofia, dalla Basilica Cisterna al Palazzo Topkapi, ogni luogo racconta il fasto di imperi antichi. Il Gran Bazar, con i suoi intrecci di colori, profumi e artigianato, è una tappa da non perdere.

Il viaggio prosegue verso l’entroterra, nel cuore di un’Anatolia sorprendente. In Cappadocia si entra in un mondo di pietra modellato dalla natura e dagli uomini. La Valle di Devrent stupisce con le sue rocce zoomorfe (come il celebre “cammello”), mentre Pasabag racconta l’isolamento dei monaci nei suoi pinnacoli di tufo trasformati in rifugi. Grotte e chiese scolpite nella roccia a Zelve e Çavuşin. Ad Avanos si scopre l’arte della ceramica, mentre Mustafapasa custodisce il fascino di un villaggio greco incastonato nel tufo. E poi c’è il volo in mongolfiera all’alba, per ammirare dall’alto i camini delle fate e le sfumature rosa della Valle di Göreme.

C’è spazio anche per esperienze autentiche come la visita a una cooperativa di tappeti, un safari in jeep tra vallate e formazioni rocciose, l’esplorazione della città sotterranea di Ozkonak, la discesa nel canyon verde della Valle di Ihlara e la salita alla fortezza naturale di Uchisar. Senza dimenticare i laboratori di pietre preziose, oro e argento, dove scoprire le tecniche della tradizione artigiana. Un viaggio nell’essenza più profonda della Turchia.