Vacanza per single: agli italiani piace di gruppo tra crociere, avventura e relax

Meglio soli che male accompagnati, recita un proverbio. Ma, più semplicemente, la scelta di viaggiare in solitaria può essere determinato da molti fattori: dalla ricerca del sé all’impossibilità di far combaciare le date con altre persone, dalla volontà di visitare di scegliere un luogo, o un cammino, che non è per tutti o dalla voglia di sentirsi liberi rispetto a ruoli e schemi prefissati, lontano da casa. E, perché no, c’è anche chi è alla ricerca dell’anima gemella o anche solo di un’occasione per socializzare, specie se si è single. Viaggiare, dunque, per stare in compagnia e magari avere una nuova occasione sul piano affettivo. Il settore dei viaggi per single ha visto un incremento del 35% rispetto al 2019, con una previsione di crescita del 15% annuo fino al 2030. In Italia, 1 persona su 3 viaggia da sola.

Viaggi per single? Sì ma di gruppo

Nel 2025, oltre il 60% dei viaggiatori single afferma di voler viaggiare non solo per visitare nuovi luoghi, ma anche per conoscere nuove persone. Le community online hanno reso più semplice entrare in contatto con chi ha passioni simili, ma nella vita reale spesso la socialità si limita a colleghi e amici storici. Un viaggio da single rompe la routine sociale, offrendo il giusto contesto per fare nuove conoscenze in un clima rilassato e accogliente come quello della vacanza di gruppo. A fornire un quadro è Speed Vacanze®, tour operator che dal 1999 è specializzato nelle vacanze e viaggi di gruppo per single. Proprio per favorire la socializzazione, spiega, i viaggiatori sono suddivisi in modo omogeneo, con un numero pari di uomini e donne e fasce di età compatibili (35-55 anni). Rivolgersi ad un tour operator, spiegano, è ancora più importante se si viaggia da soli. Non si ha una figura di riferimento accanto cui rivolgersi in caso di intoppo e gestire visti, voli, transfer, alloggi, assicurazioni può essere stressante. In questo caso l’operatore specializzato si occupa di tutto, fornendo anche guide esperte, assistenza, itinerari selezionati, tutti aspetti che possono rendere l’esperienza più sicura e piacevole. “Il 70% dei viaggiatori single – afferma Speed Vacanze - dichiara di sentirsi più tranquillo viaggiando con un gruppo organizzato”.

Viaggi per single: quale scegliere?

Non tutti cercano lo stesso tipo di vacanza, pur essendo alla ricerca di nuove esperienze. Secondo il tour operator specializzati i sigle italiani fanno scelte precise.I pacchetti più richieste sono crociere, avventure, visita di capitali e villaggi all inclusive.

Crociere per single

Può essere un sogno per chi desidera socializzare in un ambiente rilassato, lussuoso e ricco di attività organizzate. Le crociere per single sono particolarmente adatte per coloro che vogliono divertirsi, rilassarsi e conoscere nuove persone mentre esplorano nuove destinazioni.

Tour di gruppo per single amanti dell’avventura

Pensati per chi ha voglia di emozioni forti e nuove esperienze. Tra escursioni e mete esotiche, sono perfetti per chi non ama stare fermo un attimo e cerca compagni di viaggio con cui condividere il brivido dell’avventura.

Weekend single in capitali europee Questo tipo di viaggio è consigliatissimo per chi ha pochi giorni a disposizione ma vuole comunque staccare dalla routine. Capitali europee come Lisbona, Londra o Praga sono sempre scelte top per un weekend breve ma intenso.

Villaggi all-inclusive per single Possono rappresentare la vacanza ideale per chi cerca il relax completo senza pensieri. Questi villaggi offrono pacchetti che comprendono tutto, dalla sistemazione all'intrattenimento.