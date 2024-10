Gardaland Magic Halloween: arriva Wreckage – The Horror Experience

Giornate dalle atmosfere spaventosamente divertenti per le famiglie e serate con esperienze più intense e cupe per giovani adulti durante i Venerdì da paura, comprese aree delimitate dove, chi lo desidera, potrà immergersi nell’horror più adrenalinico.

Gardaland dedica un intero mese alla festa di Halloween: dal 3 ottobre al 3 novembre 2024, per 26 giorni, il grande parco dei divertimenti al confine tra Lombardia e Veneto, si anima per l'atteso evento di Gardaland Magic Halloween, che per il 2024 promette nuove esperienze immersive e un divertimento, legato all’evento, sempre più ‘personalizzato’ a seconda delle età dei fruitori.

Gardand, vampiri, scheletri e… Prezzemolo

Ecco che vampiri, scheletri, zombie e personaggi dalle fattezze inquietanti hanno posato per una foto di gruppo con Prezzemolo, la rassicurante mascotte del Parco di divertimenti proprio alla vigilia di questo mese dedicato alla festa di origine celtica, che in Italia abbiamo importato dagli Usa, di All Hallow eve, la vigilia del giorno dedicato a tutti i Santi, che si celebra la notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre con scherzi e travestimenti macabri e portando in processione zucche intagliate e illuminate all'interno.

Gardaland, the Wreckage – The Horror Experience

Un evento di tipo carnevalesco, in cui si è soliti travestirsi, legato alla tradizione dei ‘dolcetti o scherzetti’ che in un parco dei divertimenti non poteva che essere estesa sull’intero mese autunnale che precede Ognissanti, per garantire a tutti di fruire delle atmosfere tipiche: il Parco è divenuto un grande set dove vampiri, zucche, fantasmi e pipistrelli percorrono i viali. Non solo: Gardaland, oltre a tutte le attrazioni del Parco, propone nuovi show outdoor e spettacoli a tema, una Scary Zone divisa in due diverse aree delimitate, e gli Scary DJ Set.

Solo i maggior di 14 anni, in cerca di emozioni forti, potranno provare l’esperienza altamente immersiva ‘walk through’, in movimento, nell’inedito labirinto di “Wreckage – The Horror Experience”.

Gardaland, come arrivare

Gardaland si trova in via Derna, 4 a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, nella regione del Veneto (anche se è al confine con la Lombardia). Le indicazioni per arrivare.

In auto

Autostrada A4 Provieni da Milano? Esci al casello di Peschiera del Garda.Provieni da Venezia? Esci al casello di Sommacampagna o Peschiera del Garda.

Autostrada A22 del Brennero Provieni da Modena? Imbocca lo svincolo di collegamento con l'autostrada A4, in direzione Milano ed esci a Sommacampagna o Peschiera del Garda. Provieni dal Brennero? Esci al casello di Affi e percorri la superstrada in direzione Peschiera del Garda.

Il parcheggio di Gardaland e di Sea Life è a pagamento: acquistando online ingresso più parcheggio si risparmia (6 euro). Chi ha già acquistato il parcheggio deve fare attenzione a non passare nelle corsie Telepass per evitare un doppio pagamento.

In treno

Gardaland Park dista solo 2 Km dalla stazione di Peschiera del Garda ed è collegato ad essa da un servizio gratuito di bus navetta (andata-ritorno) ogni 30 minuti. Prima corsa: 30 minuti prima dell'orario di apertura del Parco; ultima corsa: 30 minuti dopo l'orario di chiusura. Trenord (operatore della Lombardia) offre un biglietto andata e ritorno con ingresso parco in un’unica soluzione. In aereo

L'aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca dista solo pochi km da Gardaland Park.