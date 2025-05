Arte, le mostre da vedere in Italia a maggio 2025

Il Novecento continua a influenzare il panorama espositivo italiano con una serie di mostre che indagano il linguaggio visivo del secolo scorso nelle sue declinazioni più iconiche. Dal Barocco alle installazioni contemporanee, ecco una selezione di appuntamenti in corso nel mese di maggio.

Tra le mostre più rilevanti da segnare in agenda, eventi espositivi da nord a sud che raccontano la storia dell’arte attraverso i suoi protagonisti.

Arte, design e grandi maestri

A Milano Palazzo Reale ospita la mostra "Mario Giacomelli. Il fotografo e il poeta", una retrospettiva che ripercorre la carriera del celebre fotografo marchigiano, noto per il suo stile sperimentale e lirico. La mostra "Casorati. Silenzi e assonanze", in calendario fino al 29 giugno 2025 alla galleria Tornabuoni Arte, affianca idealmente l’esposizione di Palazzo Reale per il suo approfondimento sul Novecento italiano.

A Venezia dal 7 maggio al 30 luglio 2025 è presente la mostra "The Lens of Time – The History of Eyewear in Italy" a Palazzo Flangini: un percorso che racconta storia e innovazione dell’occhialeria attraverso collezioni storiche e installazioni. Nella città di Padova al Centro Altinate San Gaetano prosegue fino al 28 settembre 2025 la retrospettiva "Vivian Maier. The Exhibition", dedicata all’enigmatica fotografa americana.

Da Caravaggio alla fotografia contemporanea

Ferrara celebra Giovanni Boldini e Alphonse Mucha, uno dei padri dell’Art Nouveau, rispettivamente con una mostra-dossier e una monografica a Palazzo dei Diamanti, fino al 20 luglio. A Parma fino al 25 maggio 2025 sarà possibile visitare "PARMA 360 – Festival della creatività contemporanea" con eventi in vari spazi guidati da un tema che attraversa storia e intimità esistenziale: memorie.

Fino al 2 giugno a Firenze la Cattedrale dell’Immagine propone "Inside Matisse", un percorso immersivo dedicato al pittore francese. Sempre nel capoluogo toscano, Villa Bardini fino al 20 luglio presenta "Caravaggio e il Novecento. Roberto Longhi, Anna Banti", che mette in dialogo l’eredità del maestro con l’interpretazione critica del Novecento.

A Roma Palazzo Barberini presenta "Caravaggio 2025", una grande mostra che riunisce 23 opere del maestro del Barocco, tra cui prestiti internazionali raramente esposti in Italia (fino al 6 luglio). Sempre nella capitale, il Palazzo delle Esposizioni propone la tappa italiana della "World Press Photo Exhibition 2025", con le immagini più forti e significative del fotogiornalismo mondiale, in mostra fino all'8 giugno.

Tracce del Novecento: pop, fotografia e cultura visiva

A Napoli fino al primo settembre 2025 è allestita la persona di Mimmo Jodice, “Napoli Metafisica”, un percorso in cui la città si rivela sospesa e atemporale, riletta attraverso lo sguardo di uno dei maestri italiani della fotografia del secondo Novecento.

Chi sarà a Jesolo potrà immergersi nella mostra “Loving Picasso: Muse, Amanti, Artiste”, aperta al pubblico fino al 12 ottobre 2025, una rilettura del genio spagnolo e del suo impatto sull’arte e la cultura visiva contemporanea.

In Sicilia, la Fondazione Puglisi Cosentino di Catania si prepara a ospitare “Etna Comics”, il festival internazionale del fumetto e della cultura pop, in programma dal 30 maggio al 2 giugno 2025: accanto a incontri e spettacoli, il festival include mostre tematiche che intrecciano arte, illustrazione e graphic novel.

Tradizioni, corpo, identità

Fino al 21 luglio 2025 a Napoli il Museo MADRE ospita "Tomaso Binga. Euforia", mostra dedicata alla pioniera della poesia visiva italiana, che esplora il rapporto tra corpo, linguaggio e identità.

Alla Galleria d'Arte Moderna di Palermo fino al 2 giugno sarà possibile visitare l'esposizione fotografica "Cristina Mittermeier. Mondo terrestre, sottomarino e popolazioni", mentre a Catania la Fondazione Puglisi Cosentino presenta "I miti dell'arte contemporanea", un percorso che esplora le grandi figure artistiche dal XX secolo a oggi (fino al 31 maggio 2025).

In Sardegna il Museo MAN di Nuoro ospita fino al 15 giugno 2025 la personale di Gregorio Botta, “Il silenzio è così accurato”, un percorso tra luce, trasparenze e materia.