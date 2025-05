Nordés tra gin e ceramica: un laboratorio per creare, brindare e condividere

Materia e sapori si incontrano da Madrid a Milano, in uno spazio che profuma di argilla fresca e botaniche galiziane. A Mani Milano Lab, nel cuore creativo di Porta Ticinese, ad accoglierti c’è un cocktail ghiacciato a base di gin Nordés: fresco, profumato, gentile. Una pausa che sa già di evasione. Poi si comincia. Una breve spiegazione, bastano una manciata di parole per rompere il ghiaccio e poi subito le mani si sporcano. L’argilla si lascia plasmare tra le dita, con quella morbidezza vellutata che ha questa materia quando cerchi di darle forma. Il tempo si dilata, non si corre, non si pensa. Si chiacchiera, si sorride, si crea.

Dalla Galizia a Milano

Tutto questo è Tiempo de Artesanía, il progetto speciale firmato Nordés Gin che, dopo il successo raccolto a Madrid, debutta a Milano per trasformare un semplice aperitivo in un’esperienza multisensoriale. “Un invito a rallentare, riconnettersi creando con le proprie mani e a degustare il premium gin galiziano nella sua genuinità e autenticità”, racconta Lourdes Bustamante, responsabile della comunicazione globale di Nordés. “Ma non è solo un laboratorio: è un tributo vivo alla nostra terra d’origine, la Galizia, e al modo in cui l’artigianato e la convivialità possono dialogare”.

Appuntamenti speciali il martedì

Ogni martedì, dal 13 maggio al 29 luglio, Mani Milano Lab (in via Arena 19) ospiterà questi appuntamenti speciali, dedicati a chi ha voglia di scoprire e di regalarsi un momento per sé. “Che sia per la Festa della Mamma o per un pomeriggio tra amici, questa attività è un modo per uscire dalla routine e portarsi a casa non solo un oggetto, ma un ricordo. E magari, anche un po’ di Galizia nel cuore”, aggiunge Lourdes.

Il bianco e il blu della ceramica di Sargadelos

La bottiglia bianca, lucida e affascinante di Nordés trae ispirazione dalla ceramica tradizionale di Sargadelos, fiore all’occhiello della manifattura galiziana. L’anima del gin, invece, affonda le radici nell’uva Albariño – non in alcol neutro – una scelta che regala al distillato un gusto naturalmente morbido e rotondo. In ogni sorso, un equilibrio tra dolcezza e freschezza, reso ancora più unico dalle undici botaniche che lo compongono: 6 della tradizione galiziana (salvia, menta, eucalipto, verbena odorosa, alloro e salicornia) e 5 provenienti da oltreoceano (ginepro, zenzero, cardamomo, fiore di ibisco e tè nero).

Durante i laboratori, queste botaniche diventano protagoniste: calchi che ispirano la creazione di oggetti decorati a mano. Intanto, si sorseggia il Perfect Serve, il cocktail simbolo di Nordés, semplice nella forma ma capace di esaltare le note aromatiche più sorprendenti del gin. Un assaggio lento, che si sposa perfettamente con la filosofia dello slow living dell’evento.

Dalla Spagna al Bel Paese

Tiempo de Artesanía è l’espressione più autentica di un brand che fa dell’artigianalità il suo punto di forza, dalla distillazione al design della bottiglia, fino alla scelta di coinvolgere un laboratorio come Mani Lab, dove ogni angolo trasuda creatività e accoglienza.

Milano, la prima città? “Partiamo da qui. L’obiettivo è diffondere un modo di vivere il gin che sia più lento, creativo, connesso alle emozioni e alla cultura locale”, conclude Bustamante. In attesa di nuove tappe, ogni martedì sera in via Arena si potrà vivere un piccolo viaggio, con le mani nell’argilla e un gin galiziano tra le dita.

Gli appuntamenti con Tiempo de Artesanía by Nordés sono ogni martedì, dal 13 maggio al 29 luglio 2025 , dalle 19:00 alle 21:30, nello spazio creativo di Mani Milano Lab, in via Arena 19 a Milano. Il costo è di 35 euro a persona. Le prenotazioni sono già aperte sul sito: Mani Milano Lab.