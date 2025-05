Quest’anno i Tre Ombrelloni Gold, che distinguono il top tra i beach club d’Italia, non solo verranno riconfermati ad Alpemare, lo stabilimento della Versilia dal 2017 di proprietà di Andrea Bocelli e Veronica Berti, ma verranno assegnati anche al Beach club del Belmond Villa Sant’Andrea (Taormina) che ha raggiunto uno standard di lusso. Vittoria ex aequo, dunque, per due eccellenze italiane del settore balneare nella superclassifica della Guida ai migliori beach club d’Italia (Morellini ed.), presentata a Milano l’8 maggio 2025.

Non solo le spiagge più belle al mondo, tra cui spicca in vetta, quest’anno, la Sardegna. Che spesso si distinguono per essere nei luoghi più inaccessibili e lontani dal turismo ‘organizzato’ e quindi spesso un po’ selvaggi e fai da te. Tra chi ama tuffarsi tra le onde e prendere la tintarella c’è chi non intende rinunciare alla qualità dei servizi con standard qualitativi di hotellerie di lusso. Ecco dunque i titoli di Best Beach Club Italia 2025 assegnati l’8 maggio nella guida curata da Tiziana Di Masi e Andrea Guolo e valutati in base a una serie di criteri: location, design, servizi, food, beverage e mood.

Il Beach club Alpemare di Andrea Bocelli, a Forte de Marmi, in versione notturna

Il titolo di Best Beach Club Italia 2025 è stato assegnato a pari merito ad Alpemare, a Forte dei Marmi, in Toscana, e Lido Villeggiatura, Beach club del Belmond Villa Sant’Andrea, a Taormina, in Sicilia. Per Alpemare si tratta di una conferma, perché lo stabilimento balneare della Versilia, dal 2017 di proprietà di Andrea Bocelli e Veronica Berti, aveva già conquistato il titolo nell’edizione 2024 e gli investimenti concretizzati nell’ultima stagione, con il raddoppio della struttura, hanno ulteriormente qualificato un beach club “di fama mondiale e di livello eccellente sotto ogni profilo” secondo i promotori della classifica.

Andrea Bocelli nel suo Alpemare

Per Lido Villeggiatura, non solo ha conquistato i tre ombrelloni gold, massimo rating attribuito dalla guida, ma ha anche meritato il primo gradino del podio, condiviso con Alpemare, per aver portato gli standard qualitativi dell’hotellerie di lusso all’interno di uno stabilimento dell’hotel Belmond (proprietà Lvmh) aperto anche agli ospiti esterni e in una posizione unica, accanto alla baia di Mazzarò.

Sono 13 in tutto i beach club italiani ad aver ottenuto i tre ombrelloni gold. Oltre ad Alpemare e a Lido Villeggiatura, il gotha delle strutture balneari italiane che meritano questo rating, secondo i curatori della guida, è formato da:

Eco del Mare (Lerici) e Langosteria Bagni Fiore (Paraggi) in Liguria Purobeach Portopiccolo a Sistiana in Friuli Venezia Giulia Bagno Piero (Forte dei Marmi) e Twiga (Marina di Pietrasanta) in Toscana Phi Beach (Baja Sardinia), Nikki Beach (Arzachena) e il beach del Romazzino, a Belmond Hotel in Sardegna La Scogliera a Positano in Campania Nuova Spiaggia Paradiso a Letojanni e Tao Beach a Taormina, in Sicilia

Lo che Giancarlo Perbellini ha ottenuto le 3 stelle Michelin a Casa Perbellini 12 Apostoli di Verona

Nove i premi speciali assegnati invece in base a specifiche categorie. A imporsi nella ristorazione, conquistando il Cà Maiol Award – Best beach restaurant Italia 2025, è Locanda Perbellini al Mare a Montallegro, inserita nel contesto del Luna Minoica beach, scommessa lanciata (e vinta) nel 2020 sulla costa agrigentina dallo chef tre stelle Michelin Giancarlo Perbellini.

Il premio San Greg by Feudi di San Gregorio Award per il Best Beach miglior design è invece andato a Le Carillon Vesta Portofino, una delle grandi novità della scorsa stagione e che ha rappresentato l’ingresso sulle spiagge italiane del marchio Vesta, che fa capo alla holding di Leonardo Maria del Vecchio. Il premio Best Beach per la sostenibilità messo in palio da Audit People è stato conquistato da Poseidonia Beach Club a Marina di Ascea, per il costante impegno dedicato ai progetti per la sostenibilità delle spiagge e culminati in un modello di report. Il premio Best Beach Innovazione assegnato da spiagge.it è stato assegnato a Git Grado, per aver costruito un ecosistema organizzato, sicuro, inclusivo e digitale, capace di accogliere ogni tipo di clientela. Il premio Best Beach per la miglior location è andato a uno stabilimento della Sardegna, Warung Beach Club (Masua), per la sua posizione unica, davanti al Pan di Zucchero e alla base di una miniera antica.

Best Beach Novità dell’anno 2025, assegnato a una nuova apertura, è il titolo conquistato da Bagno Saint Tropez a Fregene (Lazio), che ha saputo qualificare con il suo ingresso una località di riferimento nel panorama italiano, grazie anche alla sua prossimità alla Capitale. Al celebre e storico Des Bains 1900 del Lido di Venezia è andato un premio speciale, il Best Beach Heritage Award 2025 Italia, ideato per omaggiare un beach club in attività da più di cent’anni. Infine, due premi speciali pensati per due categorie significative di stabilimenti balneari: il Loovers Award per il Beach club più pet friendly d’Italia va al Baba Beach di Alassio, che ha impostato la propria struttura e offerta per soddisfare le esigenze di chi vuole passare la giornata con il proprio amico a quattro zampe, e il premio per la Best Beach comunale va a Alle Boe, bagno di Forte dei Marmi che ha rivoluzionato il concetto di beach club accessibile con un’offerta di design e di qualità anche food e beverage con uno degli aperitivi più gettonati della Versilia.

Best Beach Club Italia 2025 Alpemare, Forte dei Marmi (Toscana) Lido Villeggiatura, Taormina(Sicilia)

Cà Maiol Award – Best Beach Restaurant Italia 2025 Locanda Perbellini al Mare, Montallegro(Sicilia)

San Greg by Feudi di San Gregorio Award – Best Design Beach Club Italia 2025 Le Carillon Vesta Portofino, Paraggi(Liguria)

Audit People Award – Best Quality and Sustainability Beach Club Italia 2025 Poseidonia Beach Club, Marina di Ascea (Campania)

Spiagge.it Award – Premio Spiaggia Innovativa Italia 2025 Spiaggia Git, Grado (Friuli Venezia Giulia)

Loovers Award – Best Pet Friendly Beach Italia 2025 Baba Beach, Alassio (Liguria)

Best Location Beach Club Italia 2025 Warung Beach Club, Masua (Sardegna)

Best New Opening Beach Club Italia 2025 Bagno Saint Tropez, Fregene (Lazio)

Best Heritage Beach Club Italia 2025 Des Bains 1900, Lido di Venezia (Veneto)

Miglior Spiaggia Comunale Italia 2025 Alle Boe, Forte dei Marmi (Toscana)