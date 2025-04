Le migliori Città europee per la musica dal vivo. Pop o classica? Le mete top meno care

Ci sono città europee che sono meta di ‘pellegrinaggio’ per gli amanti della musica dal vivo. Capitali del rock o della musica operistica, luoghi dove il pop è di casa o dove la sinfonia orchestrale è scenografia sonora e visiva sono mete ricercate dai turisti che conoscono canzoni e spartiti a memoria e sono in cerca di esperienze ‘live’, che gli accendano l’anima. Grandi palchi per eventi o teatri prestigiosi, ma anche festival all’aperto e sale da concerto, e ancora discoteche e locali dai ritmi live. Ma quali sono le 10 migliori destinazioni europee per gli amanti del pop e quali per la musica classica? Gli esperti di viaggio di Omio (piattaforma di prenotazione per treni, autobus, voli e traghetti), hanno analizzato 50 città europee tenendo conto di fattori quali i prezzi dei biglietti dei concerti, le opere e i musical, valutando anche la scena musicale complessiva, considerando il numero di sale da concerto, festival all'aperto, locali con musica dal vivo e discoteche. Da qui due classifiche dettagliate: una dedicata alle migliori destinazioni per gli amanti della musica pop e l'altra alle città europee ideali per gli appassionati di musica classica e raffinata. Lo studio rivela inoltre quali città offrono i biglietti più economici e più costosi, i luoghi imperdibili per i festival e la più vivace vita notturna nel Continente.

Oasis Live attesi per l'estate al Wembley stadium

Londra è una meta imprescindibile per quasi tutti i grandi tour mondiali, il che influisce sui prezzi dei biglietti. In media, i fan spendono circa 125 euro per un posto di fascia media (130 per un musical) per assistere dal vivo a spettacoli di star come Billie Eilish, Oasis o all’innovativo show virtuale degli Abba. I locali notturni- discoteche sono 75, i festival 25 all’anno nell'area della Greater London, le sale da concerto 26. Nonostante i prezzi elevati, dunque, e la recente introduzione del passaporto obbligatorio, con pagamento dell’Eta (Electronic travel authorisation) come ‘visto d’ingresso turistico, anche per gli italiani (e tutti gli europei) come conseguenza della Brexit, la capitale della Gran Bretagna rimane ineguagliata quando si tratta di musica dal vivo, vantando 75 discoteche, 25 festival e 26 grandi sale da concerto. Londra è anche una destinazione top per gli amanti dei musical. L'iconico quartiere del West End ospita teatri che mettono in scena alcuni dei più grandi successi musicali, da "Hamilton" a "Wicked". In media, i biglietti costano circa 130 euro.

La capitale francese è seconda nella classifica tra le migliori città europee per la musica. Il prezzo medio di un biglietto per un concerto è di 122 euro quello per un musical di 55 euro molto inferiore ai 130 di Londra. I locali notturni e discoteche sono 53. E il numero di festival musicale celebrati ogni anno è di 15,0 mentre le sale da concerto sono 19.

Mamma mia! in scena al Madách Színház di Budapest, in Ungheria: grandi produzioni pe ri musical a prezzi ridotti rispetto alla media europea

Budapest è una perla preziosa per gli amanti dei musical che cercano produzioni di alto livello a prezzi economici. Con biglietti di fascia media che costano circa 33 euro, teatri come il Madách Színház mettono in scena grandi produzioni come "Cats", "Mamma Mia!" e "We Will Rock You" con i più grandi successi dei Queen, a una frazione di quanto si pagherebbe in città come Londra. Più in generale a Budapest il prezzo medio per un concerto dal vivo è di circa 80 euro quello per un musical, come detto, di 33 euro, così come sono 33 i locali notturni. Dieci le sale da concerto e otto i festival musicali organizzati ogni anno nella capitale dell’Ungheria.

Berghain a Berlino

A Berlino, i raver possono vivere un'esperienza di clubbing di livello mondiale, con sistemi audio di alto livello e bassi profondi e risonanti. Locali leggendari come il Berghain, famoso per la sua rigida politica delle entrate, insieme a circa 36 altri club, consolidano lo status della città come hub techno globale che piace molto agli amanti dei rave party e della musica elettronica. A Berlino il prezzo medio per i concerti dal vivo è di €99, quello per i musical di 75. I locali notturni sono 36, le sale da concerto 10. Il festival organizzati annualmente e dedicati alla musica nella capitale tedesca sono venti.

Già in quinta posizione, con Praga, capitale della Repubblica Ceca, le attrazioni per la musica dal vivo restano alte ma i prezzi tendono a scendere. Il costo medio di un concerto dal vivo è di circa 89 euro, quello di un musical di circa 35 euro; 40 i locali notturni nella vivace cittadina, 7 i festival e dieci i locali da concerto.

Nella capitale della Danimarca, un concerto dal vivo costa meno che un musical: 45 euro di media il primo, 70 il secondo. A Copenaghen i locali notturni sono 22, 9 quelli da concerto. Ogni anno vengono organizzati nove i festival musicali.

Dublino si classifica al settimo posto in Europa in quanto a vivacità musicale. Nella capitale d'Irlanda i concerti costano circa 90 euro, i musical 40 euro. E sono ben 12 i festival organizzati nella piccola isola ogni anno. A Dublino sono presenti anche 7 locali notturni e quindici locali da concerto.

Nella città spagnola di Barcellona, grande meta turistica Europea al punto di provocare le proteste dei residenti, i concerti dal vivo non mancano e costano in media 103 euro. Per un musical servono invece in media 45 euro. Ogni anno vengono organizzati 13 Festival e la città vanta 10 locali da concerto ma a contraddistinguerla sono i locali notturni, ben 31.

La capitale della Spagna, Madrid, segue la gettonata Barcellona nella Top Ten delle 10 città europee migliori per la musica dal vivo, classificandosi al nono posto. Il costo medio dei concerti dal vivo è lo stesso, pari a 103 euro, mentre quello dei musical è più elevato: 65 euro. La capitale è molto vivace: organizza 15 festival musicali all'anno, le sale da concerto sono 10 e, soprattutto, i locali notturni sono ben 35.

Il concerto dei Coldplay a Napoli: la città campana è prima in Europa per il prezzo più economico degli spettacoli dal vivo

Napoli è l'unica città italiana nella Top Ten tra le migliori città europee per la musica. Ciò è legato a diversi fattori: la capitale partenopea spesso ospita concerti dei Big della musica, ed è in grado di offrire molte altre tipologie di eventi. Ma a portarla nella classifica delle migliori 10 città c’entra anche il prezzo. A Napoli infatti un concerto costa in media solo 43 euro, un musical circa 40 euro. I locali notturni sono 12, quelli da concerto sono 7. E il festival organizzati nel capoluogo della Campania sono quattro.

Castel Nuovo o Maschio Angioino, tra i simboli di Napoli. La città è prima in Europa per la musica dal vivo: qualità e prezzi popolari

I prezzi dei biglietti dei concerti hanno toccato livelli record, spinti dal calo dei ricavi dello streaming rispetto alle vendite tradizionali di dischi. Con le esibizioni dal vivo diventate la principale fonte di guadagno per gli artisti, i crescenti costi di produzione hanno ulteriormente alimentato l’impennata dei prezzi. Secondo i dati di Pollstar, rivista leader del settore della musica dal vivo, i prezzi dei biglietti in tutto il mondo sono aumentati di quasi il 74% tra il 2011 e il 2024. Nel 2011, il biglietto medio per un'esibizione di alto livello costava 74 euro, mentre nel 2024 il prezzo è salito a 129 euro.

Analizzando i dati in base al prezzo dei concerti, Napoli si rivela prima in Europa per le esibizioni dal vivo, anche dei big della musica, più economiche. Probabilmente perché sono meno cari i servizi in genere. Inoltre le principali piattaforme di biglietteria adottano il sistema dei prezzi dinamici, adeguando i costi in base all'offerta e alla domanda, un fattore che contribuisce in genere a far lievitare i prezzi nei luoghi più alla portata di tutti o nei cncerti di apertura. Quindi il capoluogo campano è re d’Europa con concerti che costano in media 43 euro. A seguire c’è Copenaghen con circa 45 euro. A Milano, i prezzi sono più del doppio rispetto a Napoli, con una media di 100 euro, mentre Roma si posiziona al primo posto con una media di 103 euro per un posto di fascia media. Firenze, invece, offre una via di mezzo, con biglietti per concerti pop o rock che costano mediamente 60 euro. All’estremo opposto Londra, 49esima con biglietti medi a 125 euro e Zurigo, in Svizzera, 50esima con ticket a 133 euro.

Per quanto riguarda l'Italia le altre città in classifica sono Roma al 15° posto, Firenze al 17esimo, mentre Milano arriva solo al 22esimo posto. Napoli e Roma sono comunque le città italiane leader per gli appassionati di musica contemporanea. A livello internazionale, l'Italia si colloca tra le nazioni top nell'industria della musica pop. Firenze si colloca al settimo posto nella classifica europea delle migliori città per gli amanti della musica classica.

In dettaglio all'undicesimo posto c'è Atene, capitale della Grecia, seguita da Varsavia, in Polonia e da Lisbona in Portogallo. Lione, in Francia, è in quattordicesima posizione seguita appunto da Roma e da Tallinn in Estonia. Al diciassettesimo posto Firenze quindi Cork, in Irlanda, Amsterdam, nei Paesi Bassi e, in ventesima posizione,Riga in Lettonia. Dalla ventunesima alla trentesima posizione troviamo nell'ordine Stoccolma, in Svezia, Milano, Manchester, nel Regno unito, Salisburgo, in Austria, Porto, in Portogallo, Vilnius, in Lituania, Rotterdam, nei Paesi Bassi, Siviglia, in Spagna, Aarhus, in Danimarca, Vienna, in Austria. Dal trentunesimo al quarantesimo posto troviamo Bruxelles, in Belgio, Monaco di Baviera, in Germania, Salonicco, in Grecia, Reykjavik, in Islanda, Goteborg, in Svezia, Valencia, in Spagna, Glasgow, in Regno Unito, Francoforte, in Germania, Liverpool, nel Regno unito, Colonia, in Germania.

Nelle ultime 10 posizioni, tra il 41esimo e il cinquantesimo posto, secondo l'indagine compiuta da Omio, si trovano Bilbao, in Spagna, Helsinki in Finlandia, Nantes in Francia, Amburgo in Germania, Anversa in Belgio, Marsiglia in Francia, Oslo in Norvegia, Bergen in Norvegia, Zurigo in Svizzera, Ibiza in Spagna.

Ibiza (50esima), in particolare, è la principale capitale europea del clubbing. Ogni estate, DJ di fama mondiale come David Guetta e Martin Garrix attirano migliaia di persone in luoghi leggendari come l'Ushuaïa e l'Hï. Manchester (23esima) si distingue anche per la sua vivace vita notturna, con circa 30 club e una fiorente scena underground. Locali come The Warehouse Project e Hidden offrono notti elettrizzanti con musica all'avanguardia e un'atmosfera unica.

Festival di Salisburgo

Salisburgo, in Austria, è la prima destinazione europea per la musica classica, che attinge all'eredità senza tempo di Mozart e fonde la tradizione con l'energia dinamica di una vivace città universitaria. La città diventa una tappa obbligatoria per gli appassionati di musica classica durante il rinomato 'Festival di Salisburgo' che ha luogo ogni estate. Nel cuore del Festspielbezirk, tra la Mozarthaus e la Felsenreitschule, i visitatori possono assistere a spettacoli di livello mondiale in un ambiente ricco di storia. A Salisburgo il prezzo medio di un biglietto per l'opera è di circa 42 euro, 4 i Teatri due i locali con musica classica dal vivo; quattro i festival annuali di musica classica.

A Reykjavík, la musica si armonizza senza sforzo con i paesaggi mozzafiato dell'Islanda. Un punto culminante sono le esibizioni dell'Orchestra Sinfonica d'Islanda nella suggestiva sala concerti Harpa, dove i suoni della musica orchestrale si fondono con le viste dei paesaggi circostanti, creando un'atmosfera coinvolgente e indimenticabile. A Reykjavík il costo di un biglietto per un concerto di musica classica è di circa 71. Nella capitale islandese tre i teatri dedicati al genere, tre i locali la musica e due i Festival.

Per chi cerca un'esperienza musicale più intima, i music pub e i jazz bar sono l'ideale. A Cork, i musicisti folk tradizionali irlandesi animano i pub della città, offrendo un'atmosfera autentica e vibrante. A Cork un concerto di musica folk costa circa 39 euro; 6 il locale specializzati due i teatri e due i Festival.

La crociera Sei ponti sul Douro a Porto, in Portogallo (foto Civitatis)

Nel frattempo, a Porto, i visitatori possono godersi le serate in accoglienti wine bar, allietati dalle melodie soul degli artisti di Fado, la canzone popolare portoghese, nata a Lisbona, di intonazione triste e malnconica, legata al tema del destino (latino fatum). Questi locali offrono una fusione perfetta di cultura, relax e un'esperienza musicale davvero autentica. Nella città di Porto, in Portogallo, un concerto dal vivo, magari di Fado, costa attorno ai 40 euro. 6 locali per i concerti, due teatri e due i Festival.

Aarhus, in Danimarca, è una delle città, già presenti nella Top 50 della musica pop, che svetta al quinto posto nella classifica per la musica classica. Il voto non è dato solo dalla qualità della proposta ma anche dal prezzo: un concerto costa in media 28 euro. Due i teatri, cinque locali da musica e due i festival annuali.

Lisbona, in Portogallo, città dove la musica classica e folk (Fado) sono per tutti, grazie a prezzi accessibili

A Lisbona, in Portogallo, dove è nata la musica del Fado, un concerto costa solo 25 euro in media. 12 i locali e tre i teatri che ospitano questo genere musicale più classico e folkloristico, due i festival organizzati.

Firenze è l'unica città italiana compresa nella Top Ten delle città europee della musica più classica. Il costo medio di uno spettacolo è di circa 65 euro; ci sono 8 locali e tre teatri; 3 i festival.

Ad Atene un concerto costa circa 45 euro e la capitale della Grecia è particolarmente vivace grazie ai 14 locali dedicati alla musica classica, i tre teatri e tre Festival.

A Copenaghen, capoluogo della Danimarca, 13 i locali per la musica classica, tre i teatri e tre i Festival; il costo medio del biglietto per uno spettacolo è di circa €50.

È Vilnius a chiudere la top ten delle città migliori delle migliori città europee per la musica classica e folkloristica. La capitale della Repubblica di Lituania a spettacoli a 33 euro, sette locali tre teatri e tre Festival.

Anche per quanto riguarda la musica classica e folkloristica oltre alla qualità e quantità dell'offerta, vengono premiate le città con i prezzi più bassi.

In località come Lisbona e Aarhus, è possibile assistere a spettacoli di livello mondiale a meno di 30 euro. Queste città non solo offrono opere classiche senza tempo, ma anche capolavori contemporanei come Einstein on the Beach di Philip Glass e Nixon in China di John Adams. A Firenze, gli appassionati di opera possono aspettarsi di pagare una media di 65 euro per biglietto, mentre a Napoli e Roma i prezzi si aggirano intorno ai 70 euro. Il costo dei biglietti più alto si trova a Milano, dove l’opera può costare in media 120 euro. Comunque se ad aprire la classifica dei migliori prezzi sono Lisbona e Aarhus, a chiuderla sono Siviglia, al 49esimo posto con spettacoli che hanno una media di 134 euro, e Londra a pari merito al cinquantesimo posto con Madrid, con biglietti e si aggirano intorno ai €150.

Fonte: Omio