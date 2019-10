Sono passati sei anni dalla messa in onda dell'ultimo episodio di 'Breaking Bad', una delle serie tv più acclamate di tutti i tempi, ma la devozione dei fan non conosce cedimenti e anzi sembrano non averne mai abbastanza. Adesso potranno immergersi in prima persona nel mondo di Walter White e soci grazie alla Breaking Bad Experience, un bar-ristorante pop-up che aprirà i battenti il 16 ottobre a Los Angeles, cavalcando l'uscita su Netflix del film sequel 'El Camino'.



Il mito continua

La serie tv creata da Vince Gilligan ormai fa parte dell'immaginario collettivo. Il suo mito è stato poi alimentato dal fortunato spin-off 'Better Call Saul', la serie incentrata sull'avvocato maneggione Saul Goodman che ha debuttato nel 2015 ed è ormai giunta alla quarta stagione.



Ad arricchire ulteriormente l'universo narrativo di 'Breaking Bad', l'11 ottobre Netflix ha reso disponibile il succitato 'El Camino', che racconta le vicende di Jesse Pinkman dopo l'indimenticabile finale della serie madre e la morte di Walter (confermata da Gilligan che ha fugato ogni dubbio in merito).



Nel mondo di Walter White

La Breaking Bad Experience, al 7100 Santa Monica Boulevard di West Hollywood, è un bar temporaneo che rimarrà aperto un paio di mesi per poi chiudere a fine anno. È stato progettato e realizzato dallo stesso team creativo che in passato ha portato in vita il Bar Max della serie 'Bayside School' e il Peach Pit di 'Beverly Hills 90210'.



Il ristorante ricrea il fast food Los Pollos Hermanos e altri set della serie tv, fra cui il camper dove Walter e Jessie cucinavano la metanfetamina. I clienti potranno gustare specialità a tema, come i panini Heisenburger, il Full Measure Grilled Cheese (dal titolo del finale della terza stagione) e i Loaded SAULsa Nachos. L'ingresso, consigliato ai soli maggiorenni, costa 30 dollari e permette di passare un'ora e mezza nel locale.



La Breaking Bad Experience gode della benedizione ufficiale di Gilligan: "È emozionante dare ai fan che hanno sostenuto lo show per tutti questi anni la possibilità di vivere il mondo di Walt in prima persona".





Leggi anche:

- L'unico bar al mondo con una stella nella Walk of Fame di Hollywood

- "I millennial preferiscono la cucina italiana perché viene bene su Instagram"

- World's 50 Best Bars 2019: ecco i migliori bar del mondo (e dell'Italia)