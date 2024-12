Ufo nei cieli Usa: i misteriosi avvistamenti sopra il New Jersey e New York

New York (Usa), 11 dicembre 2024 – Misteriosi droni volanti dalla provenienza ancora sconosciuta sono stati avvistati nel corso delle ultime settimane nei cieli del New Jersey, di New York e della Pennsylvania. Non essendoci momentaneamente una spiegazione certa e precisa della loro origine, i velivoli in questione sono stati riconosciuti come oggetti volanti non identificati (Ufo). Il fenomeno in questione è recentemente in aumento: ormai da un mese si registrano avvistamenti in New Jersey, mentre nei giorni scorsi sono stati individuati gruppi di droni luminosi anche dai grattacieli di New York e Philadelphia. La notizia è stata inizialmente riportata dai media Usa, tra cui il New York Times, prima di diffondersi rapidamente in tutto il mondo per mezzo dei filmati video condivisi sui social network e le varie piattaforme web.

Allarme droni

La situazione relativa ai velivoli avvistati sempre di più nei cieli del nord-est degli Stati Uniti sta allarmando centinaia di cittadini. Come riportato dal New York Post, questi droni vengono descritti come piccoli aerei, lunghi dai 4 ai 5 metri e illuminati con luci bianche e rosse particolarmente accese. Vito Fossella, presidente del distretto newyorkese di Staten Island, ha persino richiesto il sostegno dell'Fbi e della Federal Aviation Amministration (Faa), che ha imposto temporanee limitazioni dei voli nei cieli sovrastanti la base di Picatinny Arsenal e il Trump National Golf Club Bedminster. Kat Dunbar, una testimone residente nello stato di New York, ha dichiarato al New York Times di avere visto per la prima volta uno di questi luminosi oggetti volanti mentre stava rientrando con i figli a casa. La donna ha dichiarato come ogni sera, dopo il tramonto, i droni in questioni inizino ad apparire uno dopo l'altro, anche in gruppi particolarmente numerosi: "La settimana scorsa è stato inquietante, erano enormi e facevano un rumore simile a quello delle auto elettriche". Diversi abitanti delle zone coinvolte, come si legge nei vari media locali, si sono lamentati per non riuscire a dormire a causa del forte rumore provocato dagli Ufo.

Le ipotesi

In attesa di conferme, iniziano a prendere banco alcune ipotesi sull'origine dei velivoli. Alcuni parlano di esperimenti militari, di matrice statunitense o straniera (per il repubblicano Jeff Van Drew potrebbero essere stati inviati dall’Iran), mentre altri hanno suggerito che possa davvero trattarsi di sonde di ricognizione di origine extraterrestre. Tra teorie più concrete e altre più fantasiose, la vicenda ha evocato un precedente risalente al dicembre 2023 riguardante la base Us Air Force di Langley, nello Stato della Virginia: qui un enorme sciame di droni costrinse la struttura allo stato di allarme per ben 17 giorni. Mentre sui social network svariati utenti stanno già manifestando il proprio pensiero sull'origine aliena dei velivoli, Fox News ha rivelato che secondo l'Fbi e il Dipartimento della Sicurezza Interna "non ci sono minacce conosciute alla sicurezza pubblica".