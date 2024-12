Ufo nei cieli di New York, la soluzione di Trump: “Abbatteteli”

Roma, 13 dicembre 2024 - Ufo o droni misteriosi nei cieli di New York? Per Donald Trump se non si sa di cosa si tratta bisogna abbatterli. Il presidente eletto sul suo account social Truth ha tagliato corto sul mistero delle decine di avvistamenti avvenuti nel corso delle ultime settimane nei cieli del New Jersey, di New York e della Pennsylvania. "Misteriosi droni sono avvistati in tutto il Paese. Non penso che questo possa accedere senza che il governo ne sia a conoscenza. Chiarite con il pubblico ora. Altrimenti abbatteteli", ha suggerito il tycoon, facendo riferimento ai timori crescenti tra gli americani, che stanno innervosendo anche il Congresso, e ha invitato chi indaga a dare presto delle risposte.

This is very strange. Plane passenger films an entire fleet of UAP/UFO/Drones over New York. What is going on with the huge increase of sightings people are witnessing in the skies all around the world? pic.twitter.com/l7EtEl1qd3 — J Stewart (@triffic_stuff_) December 11, 2024

Elicotteri in volo per svelare il mistero

Ai giornalisti il segretario alla Sicurezza nazionale americano, Alejandro Majorkas, ha assicurato ai media: "Non siamo a conoscenza di nessuna minaccia o di attività nefasta". Ma il governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, vuole vederci chiaro ed ha annunciato missioni con elicotteri statali per fare luce sulle segnalazioni dei residenti.

Volano in gruppo, sono luminosi

I misteriosi oggetti volanti, probabilmente droni di cui non si sa la provenienza e quindi sono stati classificati come oggetti volanti non identificati (Ufo), da circa un mese fanno capolino sopra il New Jersey e di recente sono stati visti in gruppi luminosi anche anche dai grattacieli di New York e Philadelphia. Diversi filmati sono stati pubblicati sul web e la curiosità, intrisa di timore, cresce anche al di fuori degli Stati Uniti.

“Ogni sera spunta in cielo dopo il tramonto”

Le descrizioni fatte da chi li ha visti parlano di piccoli aerei, lunghi dai 4 ai 5 metri, illuminati con luci bianche e rosse. Una testimone che vive nello stato di New York ha dichiarato ai media che negli ultimi tempi i misteriosi droni spuntano in cielo ogni sera dopo il tramonto, anche in gruppi numerosi.

Le ipotesi e il precedente

Sono state fatte diverse ipotesi, dagli esperimenti militari, interni o stranieri, all'azzardata teoria che siano sonde di ricognizione di origine extraterrestre. Inoltre ci sarebbe un precedente simile nel dicembre 2023 quando uno sciame di droni sorvolò e fece scattare gli armi per più di due settimane nella base Us Air Force di Langley, nello Stato della Virginia.