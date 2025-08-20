Ucraina, l’ambasciatore Sequi: “Garanzie chiare o sarà un altro 1936”

Roma, 20 agosto 2025 – “Le garanzie di sicurezza per Kiev dovranno essere definite in maniera chiara e precisa, soprattutto per quanto riguarda la posizione americana. Altrimenti il rischio è quello che si ripeta uno scenario simile al 1936, quando Regno Unito e Italia si fecero garanti che la Germania non avrebbe rimilitarizzato la Renania. Anche allora c’erano garanzie che però non furono rispettate”. Per l’ambasciatore Ettore Francesco Sequi i dettagli di un’eventuale intesa tra Usa, Ucraina, Russia ed Europa saranno cruciali.

Dopo gli ultimi vertici che scenari si aprono?

“In Alaska si è parlato soprattutto di territori e questo ha fatto sì che Trump arrivasse all’incontro di ieri parlando di scambi. Lunedì, però, questo aspetto non è stato affrontato in modo sostanziale. Ci si è concentrati sulle garanzie di sicurezza. Ma i temi sono legati”.

La combo, realizzata con due immagini di archivio, mostra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky

In che senso?

“A Zelensky sono state chieste delle concessioni territoriali. Vedremo quali. Ma, e questo è bene tenerlo a mente, più ampie saranno le concessioni territoriali, più stringenti dovranno essere le garanzie di sicurezza. Il diavolo, come dice l’adagio, si nasconde nei dettagli e qui i dettagli sono molti”.

E qui dove si nasconde?

“Molti stanno sminuendo l’importanza del fronte interno per Trump. Il presidente deve stare attento, perché ci sono crepe nel suo stesso partito. Ha basato la sua campagna elettorale sul concetto di America First, che significa niente soldati Usa all’estero. Per questo le garanzie di sicurezza dovranno essere precise. Solo così si capirà se sono formali o sostanziali”.

Quali sono le garanzie di sicurezza minime per Kiev?

“Il punto minimo è avere la certezza che, se i russi dovessero attaccare di nuovo, qualcuno interverrebbe concretamente in assistenza dell’Ucraina”.

Trump, in un fuorionda, ha detto che Putin è pronto a fare la pace per “fargli un favore”. C’è qualcosa di vero in questa affermazione?

“Nel sistema geopolitico non ci sono amici. A volte ci sono valori, ma sempre ci sono interessi. Credo che Putin abbia interesse a presentare la cosa in maniera tale da renderla molto gradita a Trump, anche considerando che è diventato uno sport molto praticato: ormai tutti hanno capito come trattare con il presidente americano”.

Per Trump non è necessario un cessate il fuoco: si può negoziare mentre si combatte. L’Europa, invece, vorrebbe una tregua prima di sedersi al tavolo. Quale linea prevarrà?

“Il cessate il fuoco era stato evocato dallo stesso Trump prima dell’incontro in Alaska. Ora il presidente Usa sta cercando di ridurre le grandi distanze tra le parti. Sappiamo che i russi non vogliono un cessate il fuoco: preferiscono negoziare mentre si combatte. Più avanzano e ottengono risultati sul terreno, più sono forti in sede negoziale. Il loro obiettivo è guadagnare tempo sul fronte diplomatico per avanzare su quello militare. Gli ucraini e gli europei, al contrario, vorrebbero cristallizzare la situazione e trattare, proprio perché così la ‘pistola’ di Putin non aumenti di calibro. Trump lo ha capito benissimo in Alaska e, vedendo che Mosca non è disponibile a cedere su questo, ha cambiato la sua posizione”.

Sembra che Putin e Zelensky potrebbero presto incontrarsi per un bilaterale.

“Trump ora ha il cerino in mano. Chiedendo questi incontri vuole responsabilizzare direttamente i due presidenti per potersi sfilare. Putin, però, non ha un grande desiderio di incontrare Zelensky: vuole negoziare con gli americani. Farlo significa dimostrare che la Russia è una grande potenza al pari degli Usa, uscendo dall’isolamento e dal declassamento di Obama, che la definì una “potenza regionale”. Trattare direttamente con Zelensky, dal suo punto di vista, lo sminuisce. Tuttavia, sa di non potersi mettere troppo di traverso con Trump”.

Macron ha detto che poi servirà anche un quadrilaterale.

“La Ue dovrà mettere mano al portafoglio per garantire a Kiev forniture militari e sostenerla nella ricostruzione. Ovviamente vuole esserci”.

Un faccia a faccia tra Putin e Zelensky può essere produttivo per la pace?

“I russi dicono di essere disponibili, come primo passo, a elevare il livello dei negoziatori. Per loro non è difficile, visto che la delegazione attuale non è di peso. È un modo per prendere tempo. Come dice Lavrov: “Bisogna sempre preparare gli incontri. È inutile vedersi tanto per vedersi. Non lo escludiamo, ma le cose vanno preparate come si deve”. È una tattica per guadagnare tempo senza irritare Trump, che ha lanciato l’idea”.