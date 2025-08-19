La fine della tv educata. Triste, ferito e incredulo. E su Pippo Baudo calò il sipario

Roma, 19 agosto 2025 – A giudicare dai social, pare che Pippo Baudo abbia avuto sessanta milioni di amici intimi con cui passava le giornate a fare selfie. Sessanta milioni tranne uno: il soprascritto. Io Baudo l’ho visto (dal vivo: chiunque abbia vissuto in Italia nell’ultimo mezzo secolo si stupiva se accendeva la tivù e non ce lo trovava) una volta sola. Correva l’anno 2008, ero al mio primo Sanremo da inviato e SuperPippo al suo tredicesimo e ultimo come presentatore. Quell’anno vinsero Giò di Tonno e Lola Ponce, Piero Chiambretti era il co-conduttore, la valletta bruna era Bianca Guaccero e quella bionda Andrea Osvárt. E il festival andò malissimo: con una media del 35 per cento e rotti di share, resta il meno visto di sempre, al venerdì perfino superato dai Cesaroni su Canale 5. Quindi polemiche, critiche e le solite analisi con il senno di poi, quelle che spiegano tutto.

Paola Cortellesi, Gianni Morandi, Giorgia e Laura Pausini, rendono omaggio a Pippo Baudo nella camera ardente (Ansa)

Prima di una delle ultime serate, forse proprio venerdì o magari sabato, ma insomma quando l’esito era già palesemente infausto, un inviato per ogni giornalone fu ammesso alla presenza di Sua Pippità. Giovin principiante in mezzo a colleghi che Baudo lo frequentavano dai tempi del bianco e nero, ero emozionato. Ricordo che mi colpì, intanto, l’esiguità del camerino (l’Ariston sembra enorme sullo schermo perché gli scenografi della Rai sono bravissimi, ma in realtà è un cinemino di provincia), che conteneva a stento le lunghissime gambe di Pippo. E poi, lui: struccato, con il capello decolorato, cereo, voce sommessa ma forse per risparmiarla per la serata, sembrava il ritratto della sconfitta.

Più che ferito, era incredulo. Aveva officiato la messa cantata anche l’anno precedente ed era andata benissimo. Invece adesso si sentiva tradito dal suo pubblico, e proprio a Sanremo, perché è vero che Sanremo è Sanremo, ma anche che Sanremo, a lungo, è stato Pippo Baudo. Non si spiegava il voltafaccia, figuriamoci poi spiegarlo a noi. L’atmosfera era da camera ardente, e ne uscì un’intervista che sembrava ancora più tragica perché stava nelle pagine sanremesi, tutte frivolezze e scemenze di un festival dove l’arte più praticata non è quella musicale, ma montare la panna. Non lo sapeva nessuno, però era il canto del cigno. Non tanto di Baudo, cui poi gli italiani hanno continuato a volere bene come lo si vuole allo zio che non hai scelto ma che è sempre stato lì, per consuetudine, insomma, ma del pippobaudismo, di una certa idea di televisione e della società.

Infatti Baudo non fece più programmi importanti o di successo, a parte una Domenica In terminale (“L’ho inventata io!”) nel 2016-’17, tredicesima e ultima anche quella. Il punto è che la televisione non chiedeva più professionalità, saperi, esperienza, in ultima analisi competenza. I tempi telenuovi erano quelli della “gggente” messa lì a fare sé stessa, spiata dal buco della serratura da guardoni del tutto uguali a quell’“uno di noi” sbattuto in diretta a fare quello che sa: niente. La stessa (il)logica, a ben pensarci, della politica, dove l’avvento dell’uno vale uno ha reso inutile e anzi controproducente qualsiasi requisito di studi, conoscenze, curricula e insomma, anche qui, competenze, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti.

La televisione di Baudo era popolare, non populista, moderata, democristiana, educata ed educativa, perfino con modeste ambizioni di divulgazione culturale. Nella stagione del rutto libero e della liberazione dal congiuntivo, sorpassata. Avremmo dovuto intuirlo, in quel camerino che odorava di sconfitta, dopo tanti anni di vittorie inutili.