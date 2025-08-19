Martedì 19 Agosto 2025

Beppe Boni
La trappola dei territori richiesti da Putin. Quella cintura di sicurezza che Zelensky non può cedere
19 ago 2025
MARTA OTTAVIANI
La trappola dei territori richiesti da Putin. Quella cintura di sicurezza che Zelensky non può cedere

Il premier ucraino punta a tenere almeno una parte della provincia di Donetsk, vitale per la difesa del Paese dai russi e per le risorse che contengono le sue miniere

Roma, 19 agosto 2025 –  Si fa presto a dire ‘cediamo il Donbass’. Il presidente Zelensky sa benissimo che dovrà lasciare alcune terre ai russi, ma non è solo questione di quante. Anche la qualità del territorio concesso allo stato invasore sarà di vitale importanza per il futuro dell’Ucraina. Lo sa il premier di Kiev e lo sa soprattutto Vladimir Putin che, con la scusa dell’appartenenza linguistica, vuole mettere le mani su una delle regioni più strategiche del Paese.

Le regioni contese tra russa e Ucraina: il grafico

La ‘cintura fortificata’

Mentre la regione di Lugansk è praticamente tutta nelle mani dei russi, lo stesso non si può dire per Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia. Nonostante questo, la Russia le ha annesse con un referendum dichiarato illegale dalla comunità internazionale. La regione di Donetsk, in particolare, è sotto controllo dei russi per il 70%.

Ma non basta a soddisfare le brame di Vladimir Putin. Il motivo è presto detto. Il restante 30% è composto dalla cosiddetta ‘cintura fortificata’, ossia una porzione di Ucraina che corre per 50 chilometri da nord a sud, lungo l'autostrada Kostyantynivka-Slovyansk, e comprende diverse città, Slovyansk e Kramatorsk a nord, Druzhkivka, Oleksiyevo-Druzhivka e Kostantynivka, a sud. Si tratta di un territorio praticamente inespungnabile, su cui Putin non è riuscito a mettere le mani a partire dal 2014. Cederlo, per Zelensky, significherebbe praticamente mettere l’Ucraina in una posizione di grande pericolo e dare alla Russia le chiavi per la conquista futura del Paese.

Sicurezza e ricchezza

Oltre a un tema di sicurezza, per il presidente Zelensky c’è anche una necessità di tutelare il più possibile le risorse del Paese. Nelle regioni di Lugansk, Donetsk e Zaporizhzhia ci sono miniere di minerali strategici e terre rare fondamentali per l’industria e che potrebbero aiutare Kiev a riprendersi economicamente una volta che la guerra sarà finita. Attualmente, il 40% di queste miniere sono nelle mani dei russi.

Non va poi dimenticato che le miniere sono al centro dell’accordo firmato con gli Stati Uniti e che più materie strategiche Kiev riesce a mantenere sotto il suo controllo, più può sperare che Washington, per evidenti interessi nazionali, sia più coinvolta nella difesa del Paese. C’è poi un altro tema enorme sul tavolo ed è il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia, attualmente nelle mani dei russi e della quale gli ucraini stanno cercando di tornare in possesso per almeno due motivi. Il primo è di approvvigionamento. L’impianto è infatti il più grande d’Europa. Il secondo è di sicurezza. Se i russi dovessero danneggiare la centrale o qualcosa di peggio, le conseguenze sarebbero paragonabili al disastro di Chernobyl.

