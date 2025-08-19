La trappola dei territori richiesti da Putin. Quella cintura di sicurezza che Zelensky non può cedere

Roma, 19 agosto 2025 – Si fa presto a dire ‘cediamo il Donbass’. Il presidente Zelensky sa benissimo che dovrà lasciare alcune terre ai russi, ma non è solo questione di quante. Anche la qualità del territorio concesso allo stato invasore sarà di vitale importanza per il futuro dell’Ucraina. Lo sa il premier di Kiev e lo sa soprattutto Vladimir Putin che, con la scusa dell’appartenenza linguistica, vuole mettere le mani su una delle regioni più strategiche del Paese.

Le regioni contese tra russa e Ucraina: il grafico

La ‘cintura fortificata’

Mentre la regione di Lugansk è praticamente tutta nelle mani dei russi, lo stesso non si può dire per Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia. Nonostante questo, la Russia le ha annesse con un referendum dichiarato illegale dalla comunità internazionale. La regione di Donetsk, in particolare, è sotto controllo dei russi per il 70%.

Ma non basta a soddisfare le brame di Vladimir Putin. Il motivo è presto detto. Il restante 30% è composto dalla cosiddetta ‘cintura fortificata’, ossia una porzione di Ucraina che corre per 50 chilometri da nord a sud, lungo l'autostrada Kostyantynivka-Slovyansk, e comprende diverse città, Slovyansk e Kramatorsk a nord, Druzhkivka, Oleksiyevo-Druzhivka e Kostantynivka, a sud. Si tratta di un territorio praticamente inespungnabile, su cui Putin non è riuscito a mettere le mani a partire dal 2014. Cederlo, per Zelensky, significherebbe praticamente mettere l’Ucraina in una posizione di grande pericolo e dare alla Russia le chiavi per la conquista futura del Paese.

Sicurezza e ricchezza

Oltre a un tema di sicurezza, per il presidente Zelensky c’è anche una necessità di tutelare il più possibile le risorse del Paese. Nelle regioni di Lugansk, Donetsk e Zaporizhzhia ci sono miniere di minerali strategici e terre rare fondamentali per l’industria e che potrebbero aiutare Kiev a riprendersi economicamente una volta che la guerra sarà finita. Attualmente, il 40% di queste miniere sono nelle mani dei russi.

Non va poi dimenticato che le miniere sono al centro dell’accordo firmato con gli Stati Uniti e che più materie strategiche Kiev riesce a mantenere sotto il suo controllo, più può sperare che Washington, per evidenti interessi nazionali, sia più coinvolta nella difesa del Paese. C’è poi un altro tema enorme sul tavolo ed è il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia, attualmente nelle mani dei russi e della quale gli ucraini stanno cercando di tornare in possesso per almeno due motivi. Il primo è di approvvigionamento. L’impianto è infatti il più grande d’Europa. Il secondo è di sicurezza. Se i russi dovessero danneggiare la centrale o qualcosa di peggio, le conseguenze sarebbero paragonabili al disastro di Chernobyl.