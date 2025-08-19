Putin-Zelensky, si tratta sul ring. Lo zar propone il bilaterale a Mosca. Ma il presidente ucraino si rifiuta

New York, 19 agosto 2025 – Vladimir Putin avrebbe addirittura offerto Mosca, ma di certo non sarebbe un terreno neutrale. La Svizzera è pronta a concedere un’immunità a ore per la durata del summit al presidente russo, colpito da mandato di cattura internazionale, ma il Cremlino resta muto. Giorgia Meloni e Antonio Tajani sarebbero felici di mettere a disposizione anche Roma alle stesse condizioni svizzere. In ogni caso per il primo possibile faccia a faccia tra Zelensky e Putin non ha ancora una data precisa, anche se molti pensano comunque possa avvenire entro la fine di agosto. Trump, che poi vuole subito dopo organizzare un trilaterale, cerca di dare una spinta anche alla sua immaginaria candidatura al Nobel per la pace.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, assieme all’omologo americano, Donald Trump, nell’incontro di lunedì alla Casa Bianca

La lunga giornata di lunedi alla Casa Bianca, con sette leader europei arrivati per spalleggiare Zelensky e assicurarsi che Trump non si spingesse troppo avanti dopo il breve summit in Alaska col presidente russo, ha lasciato il mondo in una grande vaghezza. Si fa strada però la consapevolezza che il processo di pace tra Russia e Ucraina se dovesse procedere anche senza passare da un cessate il fuoco, si troverebbe ad affrontare il grandissimo scoglio dei territori da cedere dopo l’aggressione e l’invasione russa. Ormai anche Volodymyr Zelensky si rende conto che non è più una questione di se ma di quanto e soprattutto che tipo di garanzie l’Ucraina avrà in futuro se l’America e la Nato non potranno intervenire direttamente ma sottoscrivessero soltanto una sorta di garanzia per la sua difesa, anche se molto simile all’articolo 5 del patto dell’Alleanza atlantica.

Donald Trump capendo che la situazione si fa nebbiosa e potrebbe trascinarsi, prima non esclude che gli Usa potrebbero anche mandare soldati sul terreno, poi alla televisione Fox se lo rimangia ma ripristina l’ipotesi di applicare nuove sanzioni primarie o secondarie a Mosca quasi incoraggiando la vendita a Kiev di oltre 100 miliardi di dollari droni per l’autodifesa ucraina. In un’altra risposta fa capire che il presidente Usa potrebbe punire la Russia con forti sanzioni energetiche, anche secondarie. Nell’alternarsi di notizie e smentite, con i sondaggi che lo vedono sempre piu in basso, Trump capisce che gli serve un colpo di reni per ottenere almeno un premio Nobel di consolazione per aver riabilitato Putin a livello internazionale nei confronti dell’Occidente e dell’Europa, che da tre anni, anche se con sfumature molto diverse, lo sta osteggiando. Qualcuno vede nel comportamento quasi silenzioso del presidente russo un atteggiamento “alla cinese”.

Fra Russia e Ucraina gli strateghi e i militari che voglio implementare se non altro lo scambio dei prigionieri, senza toccare, almeno formalmente, i territori conquistati da una parte e difesi dall’altra. Putin vuole il 20% dell’Ucraina, compresa la Crimea e il Donbass, anche se non ha conquistato tutto e pretende che a Kiev e nelle sue province si torni a insegnare russo.

Zelensky è pronto a incontrarsi con Putin senza precondizioni e anche senza Trump. Per lui Ginevra o Roma, dove è di casa, andrebbero benissimo. La Casa Bianca sembra orientata su Budapest del sovranista Victor Orbán per il successivo trilaterale. Ma se tutto dovesse franare o dovesse scattare un gioco di rinvii, se ne andrebbe per Trump anche la speranza del Nobel per la Pace e questa sarebbe una sconfitta politica che (dopo il Nobel a Obama) non potrebbe mai accettare serenamente, visto che anche a Gaza con Netanyahu la linea americana della Riviera sembra rimpiazzata da quotidiani massacri e la Casa Bianca brilla per impotenza.