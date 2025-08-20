Ucraina, l’analista del CeSi: “Intesa tipo Nato difficile. Servono regole d’ingaggio”

Roma, 20 agosto 2025 – Se non è una trappola, certamente si tratta di un’insidia, apparecchiata dalla diplomazia russa e che difficilmente equivarrà a una maggior sicurezza per l’Ucraina. Marco Di Liddo, Direttore del Centro Studi Internazionali (CeSI), ha spiegato perché dare all’Ucraina tutte quelle garanzie di sicurezza che chiede sia tutto fuorché facile.

Direttore Di Liddo, le garanzie di sicurezza all’Ucraina sono sul tavolo. Ma di cosa si tratta, di preciso?

“Nessuno si sbilancia nell’entrare nei dettagli per il momento. L’unica idea filtrata fino a questo momento è un modello ispirato al principio della difesa collettiva in stile articolo 5 della Nato. Vuole dire tutto e niente”.

Perché?

“Perché lo stesso articolo 5 della Nato non ha una clausola di applicazione automatica. Prevede un iter di approvazione. Si deve riunire il Comitato atlantico ed esaminare la situazione...”.

Un procedimento laborioso e stiamo parlando della Nato. L’Ucraina non ne fa nemmeno parte. Quale sarebbe l’iter da seguire per Kiev?

“Per prima cosa si dovrebbe creare un trattato ad hoc. Per agire devi avere bisogno di una cornice legale entro la quale operare, dove le regole devono essere chiarissime e vincolanti. Per questo si parla di trattato e non di memorandum o dichiarazione di intenti. Successivamente le strade da seguire possono essere due: la prima è istituire una nuova organizzazione di difesa collettiva ad hoc, traendo spunto da organizzazioni esistenti come la Nato o la stessa Ue i cui trattati prevedono clausole di difesa collettiva”.

Marco Di Liddo, direttore del Centro Studi internazionali

Ci sono alternative?

“Qui subentra l’altra alternativa, ossia il modello degli accordi, chiamiamoli di mutua difesa, del periodo fra le due guerre mondiali o di tardo ’800, ossia quelli che prevedevano l’intervento di una o più parti a difesa di un terzo membro senza la creazione di una organizzazione ad hoc. Un esempio potrebbe essere la Triplice Intesa”.

Anche in questo caso, però, ci vorrebbero regole di ingaggio chiare, se capisco bene…

“Assolutamente. Anche perché i singoli Stati membri dovrebbero stabilire come si interviene, se con attivazione automatica o, più facilmente, con una riunione dei rappresentanti deu Paesi membri che stabiliscono se attivare o meno la clausola”.

Una batteria antiaerea di missili difensivi ‘Patriot’ in Ucraina

Mi pare di capire che la futura sicurezza dell’Ucraina non sia così garantita e scontata. Forse per questo Putin ha accettato che arrivasse sul tavolo?

“Sicuramente. Per lui la chiave di tutto è in che misura gli americani faranno parte della partita. I russi hanno una grande tradizione diplomatica alle spalle. Hanno aperto alle garanzie di sicurezza dell’Ucraina perché sanno quanto sia difficile metterle a terra”.

Più che un futuro accordo sembra una trappola…

“Il gioco è: vediamo che garanzie vengono date all’Ucraina e chi le dà. Sono inglesi, francesi, tedeschi e italiani? Bene non abbiamo paura. Diverso è se ci sono gli Stati Uniti, ma, anche lì, bisogna vedere come. In ogni caso, l’intenzione russa nel lungo periodo è riarmarsi e riprovare a conquistare l’Ucraina a cui non viene riconosciuta la dignità di Stato”.

Si è parlato di teoria, ma, in pratica, quanti soldati ci vorrebbero per mettere in sicurezza l’Ucraina e quanti soldi?

“Per le cifre, non sono in grado di fare una stima, perché l’Ucraina ha bisogno di tutto. Dovremmo capire a che cosa darebbero la precedenza. E comunque parliamo di migliaia di miliardi di dollari. Anche il calcolo dell’eventuale contingente straniero sul territorio ucraino, fortemente osteggiato da Mosca, è complicato, poiché bisognerebbe capire lo scopo e le regole d’ingaggio”.