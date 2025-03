Turchia, confermato l’arresto per Imamoglu. File ai seggi per sceglierlo come avversario di Erdogan alle presidenziali

Istanbul, 23 marzo 2025 – Confermato l'arresto per corruzione del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu. Respinta invece quella per favoreggiamento del terrorismo di cui era pure accusato e per la quale, sostiene la procura, ci sono "forti sospetti". Gli avvocati del primo cittadino hanno già fatto sapere che ricorreranno in appello contro la decisione dei giudici, ma intanto le proteste non si placano. Il ministro dell'Interno turco, Ali Yerlikaya, ha fatto sapere che non non sarà tollerata alcuna iniziativa volta a danneggiare l'ordine pubblico. E aumenta il numero dei manifestanti arrestati in queste ore: 323 nella sola Istanbul, 343 in altre nove località.

Ressa alle urne per le primarie del partito d'opposizione Chp per cui Imamoglu è l'unico candidato (Ansa)

"Non mi piegherò mai. Andrà tutto bene", ha detto lo stesso Imamoglu, che è il principale oppositore del presidente Recep Tayyip Erdogan in un messaggio pubblicato su X dai suoi legali. "Toglieremo questa macchia dalla nostra democrazia. Non perdete le speranze, non perdete il coraggio, la democrazia vincerà su questa macchia e su questo golpe", si legge ancora nel post.

Intanto lunghe code si registrano ai seggi per le primarie del partito d’opposizione Chp da cui uscirà il nome del candidato alle prossime presidenziali, previste per il 2028. La moglie di Imamoglu ha lanciato un appello ai sostenitori del marito a recarsi alle urne. "Abbiamo espresso il nostro voto. Vorrei invitare la nostra nazione a recarsi alle urne: stiamo votando per la democrazia, la giustizia e il futuro per proteggere il sindaco Ekrem. Ringrazio sinceramente tutti i nostri cittadini che sono stati con noi per giorni. Non abbiamo paura e non ci arrendiamo mai. La nostra testa è alta, la nostra coscienza è pulita. Vedremo insieme giorni bellissimi", ha scritto Dilek Kaya Imamoglu poco dopo aver votato assieme al figlio. Poco prima che il sindaco di Istanbul venisse fermato, gli altri possibili candidati per le primarie avevano deciso di non presentarsi, lasciando spazio a lui come prossimo avversario alle elezioni di Erdogan.