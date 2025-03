Istanbul blindata, divieto di manifestare e limitazioni ai movimenti delle persone. Scontri in piazza. Cosa sta succedendo in Turchia

Istambul, 22 marzo 2025 – La prefettura di Istanbul ha dichiarato che “non sarà consentito l'ingresso o l'uscita dalla nostra città a individui, gruppi e veicoli che potrebbero partecipare ad attività illegali, individualmente o collettivamente”.

Istanbul blindata

In un comunicato pubblicato sul suo sito, la prefettura ha anche vietato manifestazioni politiche fino al 27 marzo, estendendo un divieto imposto già mercoledì quando è stato arrestato Ekrem Imamoglu, i sindaco della città sul Bosforo ritenuto il principale avversario politico del presidente Recep Tayyip Erdogan.

Manifestazioni a sostegno del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, che respinge le accuse di favoreggiamento al terrorismo e corruzione

Imamoglu: “Accuse immorali e infondate contro di me”

Intanto Imamoglu, arrestato per favoreggiamento al terrorismo e corruzione, ha definito “immorali e infondate” le accuse che hanno portato alla sua detenzione. “Le accuse immorali e infondate rivolte a me sono progettate per minare la mia reputazione e credibilità”, ha detto Imamoglu alla polizia, che lo ha interrogato per cinque ore ieri riguardo all'accusa di “favoreggiamento al terrorismo”. Lo ha fatto sapere la municipalità di Istanbul.

Erdogan: “Opposizione crea il caos”

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha accusato il maggior partito di opposizione Chp di creare "caos” in Turchia dopo le proteste che si sono tenute per l'arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu. “A partire da Istanbul hanno tentato di creare caos e tensione nelle nostre città”, ha detto Erdogan durante un evento nella città sul Bosforo, trasmesso dalla tv di Stato Trt. “Hanno attaccato le nostre forze di polizia e tentato di minacciare i membri della nostra magistratura”, ha aggiunto Erdogan, in riferimento agli scontri tra manifestanti e forze di polizia che si sono verificati in varie città.

L’opposizione scende in piazza

Il più grande partito di opposizione della Turchia, il Partito repubblicano del popolo (CHP), ha convocato un`altra protesta a Istanbul in sostegno del sindaco detenuto Ekrem Imamoglu stasera.

"Le piazze sono nostre, le strade sono nostre. Ci incontriamo a Sarachane (il quartiere di Istanbul dove ha sedel`amministrazione comunale] stasera alle 20:30", ha scritto il CHP su X.

Scontri a Istanbul

Dopo che il sindaco Imamoglu ha iniziato propria deposizione dinanzi ai giudici di un tribunale di Istanbul e la tensione tra i sostenitori del primo cittadino della metropoli sul Bosforo e la polizia è andata alle stelle. Un gruppo di avvocati ha cercato entrare nel palazzo di giustizia, salvo trovarsi la strada sbarrata da un cordone di polizia che li ha respinti con la forza. La polizia turca è intervenuta con idranti e lacrimogeni anche per disperdere cortei di manifestanti intenzionati a dirigersi verso la blindatissima area del Palazzo di Giustizia. Scontri stanno avendo luogo anche nell'area di Sarachane, dove si trova il comune di Istanbul. Quartiere da tre giorni al centro delle manifestazioni indette dall'opposizione per protestare contro l'arresto del sindaco.

Sono in corso scontri tra manifestanti e forze di polizia nei pressi del comune di Istanbul dove migliaia di persone si sono radunate per protestare contro l'arresto del sindaco Ekrem Imamoglu. Lo riferiscono i media locali pubblicando un video che mostra la polizia utilizzare gas lacrimogeno contro un gruppo di manifestanti.