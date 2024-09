Trump contro l’endorsement di Taylor Swift a Kamala Harris: “Pagherà il prezzo”

Roma, 11 settembre 2024 – Taylor Swift "pagherà il prezzo del suo appoggio a Kamala Harris in termini di vendite sul mercato". Lo ha affermato l'ex presidente americano e candidato repubblicano alla Casa Bianca Donald Trump, intervenendo su 'Fox and Friends'. Lo riporta The Hill. Non sono un fan di Taylor Swift", ha sottolineato poi il tycoon.

Taylor Swift e Donald Trump

"Era solo questione di tempo. Non poteva certo appoggiare Biden. Ma è una persona molto liberale", ha aggiunto Trump. "Sembra sempre appoggiare un democratico e probabilmente pagherà il prezzo sul mercato". L’attacco del candidato repubblicano alla Casa Bianca arriva 24 ore dopo l’endorsement della cantante statunitense, nominata persona dell’anno 2023 da Time e una delle artiste più ricche e influenti del mondo, che su Instagram ha postato una foto in compagnia del suo gatto (nel dibattito televisivo con la Harris, Trump aveva accusato gli immigrati di cibarsi degli animali domestici). Uno scatto che alluderebbe anche alle “gattare senza figli” di cui aveva parlato Vance.

“Io darò il mio voto a Kamala Harris e Tim Walz nelle elezioni presidenziali del 2024. Voterò Kamala Harris”, ha scritto la cantante sul suo profilo Instagram, seguito da 283 milioni di follower. Un endorsement motivato, quello di Swift: “Lei si batte per i diritti e le cause in cui credo”.

L’attacco di Trump tradisce il nervosismo del tycoon dopo l’esito dei primi sondaggi sul dibattito televisivo su Abc, che vedrebbero in testa proprio la Harris, tanto che Trump avrebbe accusato l’emittente: “È stato un affare truccato, come supponevo, perché correggevano tutto ma non lei”, ha detto al canale di informazione di destra Fox News.