Elezioni Usa, caccia all’endorsement di Taylor Swift. Tantissime fan Dem la supplicano: “Kamala Harris presidente”

Roma, 25 luglio 2024 - Un suo endorsement sposterebbe probabilmente migliaia, se non milioni di voti, per questo tra Gop e Dem è iniziata la gara alla conquista di Taylor Swift. La superstar musicale non si è ancora pronunciata sulla corsa alla presidenza, e molte sue fan hanno già iniziato a supplicarla di spendere una parola per Kamala Harris, anche perché il suo silenzio potrebbe far il gioco di Donald Trump.

Taylor Swift a San Siro

Taylor Swift nel 2020 appoggiò Harris-Biden

In realtà la Swift, che ha sempre tenuto la politica al di fuori della sua carriera musicale, nel 2018 aveva invitato a votare gli elettori del suo Stato, il Tennessee. E nel 2020, fatto eccezionale, aveva appoggiato proprio Joe Biden e Kamala Harris nella battaglia contro Trump, anche quella volta all'ultimo: "Voterò con orgoglio per loro. Sotto la loro leadership l'America ha una chance di avviare il processo di guarigione di cui ha disperatamente bisogno". Ora che si è tirato fuori dalla corsa alla Casa Bianca, si moltiplicano gli appelli affinché prenda un'altra volta posizione.

"E' l'anno della donna: Kamala deve diventare presidente"

"Taylor, la cosa migliore che puoi fare per queste ragazze che pagano per vederti in concerto e provano per te un senso di amicizia e adorazione è di batterti nel loro nome", ha detto Jennifer Welch nel popolare podcast I've Had It, aggiungendo: "Una tua parola farebbe la differenza. Quest'anno alle elezioni è l'anno della donna. Kamala Harris deve diventare presidente degli Stati Uniti".

I Gop sperano in un ripensamento della cantante

Dall'altra parte però non hanno rinunciato alla Swift, sapendo bene che l'endorsement della cantante, Persona dell'Anno di Time, non ha prezzo. Così anche la torta portata in tavola da Ivanka Trump per il 13esimo compleanno della figlia Arabella Kushner, anche lei una fan di Taylor, tutta bianca a forma di cuore ripiena di sciroppo rosso color sangue sembrava volutamente ispirata alla canzone del 1989 Boys Only Want Love If It's Torture, un invito in casa Gop.

Sui social la Swifties scatenate pro Harris

Ma le Swifties pro-Harris si sono gà messe in azione creando l'account su X Swiftie4Kamala, che conta già oltre 40mila follower. Entusiasmo per la Harris sbarcato anche su TikTok, con alcune delle più popolari canzoni della Swift riscritte e corrette con messaggi politici o montando immagini della Harris sulle parole di brani come Who's Afraid of Little Old Me? (dall'album Tortured Poets Department) e Look What You Made Me Do (da Reputation).