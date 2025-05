Così la Germania vuole costruire l’esercito più forte d’Europa, una priorità per Merz

Roma, 15 maggio 2025 – “La forza scoraggia l’aggressività, la debolezza la invita”, ha detto mercoledì il primo ministro Merz ai deputati del Bundestag, la camera bassa del Parlamento tedesco.

La Germania deve assumersi maggiori responsabilità nella difesa del continente, in un contesto di crescenti minacce da parte della Russia, ha aggiunto.

Il cancelliere tedesco Merz nella sua prima visita a Bruxelles

“Il governo federale fornirà tutte le risorse finanziarie di cui l’esercito tedesco ha bisogno per diventare l’esercito più forte d’Europa in termini convenzionali”, ha affermato Merz.

Prima ancora di entrare in carica, i cristianodemocratici e i socialdemocratici guidati da Merz sono riusciti a far approvare dal parlamento uscente una riforma delle rigide norme tedesche in materia di debito con l’obiettivo di potenziare le forze armate nazionali dopo anni di investimenti insufficienti.

La mossa esenta la spesa per la difesa superiore all’1% del PIL dai vincoli del freno al debito, il limite costituzionale di lungo corso del deficit tedesco.

Il freno al debito aveva ripetutamente ostacolato gli sforzi del precedente governo tedesco volti a rafforzare la sicurezza del Paese e a raggiungere l’obiettivo della NATO di spendere il 2% del PIL per la difesa.

Dopo l’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, l’allora cancelliere Olaf Scholz affermò che il processo avrebbe “probabilmente” reso l’esercito tedesco “il più grande esercito convenzionale” tra quelli degli alleati europei della NATO.

Si prevede che il numero degli effettivi tedeschi aumenterà fino a 203.000 unità entro il 2031. Mentre, secondo la relazione annuale del difensore civico tedesco per le forze armate, alla fine dello scorso l’entità delle forze armate della Germania si attestava intorno ai 181.000 soldati.