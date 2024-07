Elezioni americane 2024, gli ultimi sondaggi: Trump avanti su Harris in quattro stati chiave

Roma, 25 luglio 2024 – La campagna elettorale statunitense sta per entrare nel vivo, ma Donald Trump e Kamala Harris sono già pronti allo scontro. I recenti sondaggi danno il candidato del Partito Repubblicano avanti in quattro stati chiave: Arizona, Georgia, Michigan e Pennsylvania. In un’intervista all’emittente FoxNews, intanto, Donald Trump ha definito la sua nuova avversaria per la presidenza statunitense “una radicale di San Francisco pericolosa e peggio del presidente Joe Biden”.

I’m Kamala Harris, and I’m running for President of the United States. pic.twitter.com/6qAM32btjj — Kamala Harris (@KamalaHarris) July 25, 2024

I sondaggi

E’ iniziata la battaglia all’ultimo voto tra Donald Trump e Kamala Harris in vista delle prossime elezioni di novembre. Secondo il sondaggio a cura di Emerson College Polling e The Hill, l’ex presidente è avanti all’attuale vicepresidente in ben quattro stati chiave. In Arizona, ad esempio, Trump conduce con il 49% contro il 44% di Harris, mentre è avanti di due punti (48% contro 46%) in Georgia e Pennsylvania. Soltanto un punto di differenza in Michigan, dove 'The Donald’ è avanti con il 46% contro il 45% di Harris. Da segnalare, infine, un testa a testa in Wisconsin con entrambi al 47%.

Il primo video elettorale di Harris

Kamala Harris, alla guida del Partito Democratico a seguito del forfait di Joe Biden che ha rinunciato al tentativo per un secondo mandato, ha pubblicato il primo video della sua campagna elettorale. “In queste elezioni, ognuno di noi affronta una domanda: in che tipo di paese vogliamo vivere?” sono le parole con cui l’attuale vicepresidente esordisce nel filmato, intitolato ‘We Choose Freedom’ e pubblicato su X.

All’interno del video, Harris prende di mira Trump presentando una sua foto segnaletica con tanto di frase “nessuno è al di sopra della legge”. Una vera e propria stoccata ai problemi legali del candidato repubblicano, il tutto con il brano ‘Freedom’ di Beyoncé in sottofondo. “Ci sono alcune persone che pensano che dovremmo essere un paese di caos. Di paura. Di odio. Ma noi. Scegliamo qualcosa di diverso; scegliamo la libertà" sono le parole con cui Harris accompagna, infine, le immagini di Trump e del braccio destro JD Vance che lampeggiano sullo schermo.

Le accuse di Trump

Nell’intervista a FoxNews, Donald Trump ha utilizzato termini particolarmente accusatori nei confronti di alcune personalità dell’ambiente democratico statunitense. Secondo il tycoon, infatti, esse avrebbero tagliato fuori Joe Biden dalla corsa elettorale attraverso un colpo di stato. “L'hanno spinto fuori, tra Pelosi, Obama e altri – ha dichiarato –. Li ho visti in televisione, erano così carini, 'Oh sì, amiamo Joe, amiamo Joe'. Ma dietro le quinte, so perfettamente che sono stati brutali nei suoi confronti”.