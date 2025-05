Firmato uno storico accordo per il commercio digitale tra l’UE e Singapore

Roma, 8 maggio 2025 – L’intesa è stata firmata a Singapore dal commissario UE per il Commercio e la Sicurezza economica, Maroš Šefčovič, e dalla ministra responsabile per le Relazioni Commerciali del Paese asiatico, Grace Fu Hai Yien.

UE e Singapore seguiranno ora le rispettive procedure interne per la ratifica dell’accordo. Da parte UE, la ratifica formale richiederà l’approvazione del Parlamento europeo.

L’Unione europea sta cercando di allargare i propri orizzonti soprattutto sul fronte tecnologico per affrontare al meglio la sfida tecnologica e commerciale scatenata dalle politiche protezionistiche della nuova amministrazione statunitense guidata da Donald Trump. Lo stesso Šefčovič ha sottolineato questa visione alla vigilia della sua partenza per Singapore. Intervenendo martedì alla plenaria del Parlamento UE, il politico slovacco veterano dell’esecutivo UE ha rilanciato la cosiddetta agenda “positiva” sul fronte dei partenariati globali avviata dalla Commissione UE per estendere e rafforzare i partenariati con altri Paesi e mercati come il Mercosur, l’India, gli Emirati Arabi Uniti, per citarne alcuni.

FTAs deliver. Since the EU-Singapore FTA took effect in 2019, our trade in goods and services is up 23.5%, topping €132 bn in 2023. With Minister Grace Fu, we explored closer ties with CPTPP partners and ways to strengthen the EU-ASEAN relationship. 👉 https://t.co/pN897IeVKf pic.twitter.com/3E1yAgUkcf