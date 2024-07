‘Harris gattara infelice e senza figli’: bufera su Vance per una dichiarazione di tre anni fa

Roma, 25 luglio 2024 – ‘Gattara infelice e senza figli’. Con queste parole il senatore JD Vance, braccio di destro di Trump nella campagna elettorale 2024, aveva definito in un’intervista di tre anni fa l’attuale candidata democratica Kamala Harris, attuale vicepresidente che ha preso il posto di Biden dopo il forfait di quest’ultimo. Le dichiarazioni in questione sono tornate in tendenza a seguito proprio dell’ascesa di Harris a capo del Partito.

Bufera su Jd Vance per una dichiarazione risalente a tre anni fa

Le polemiche

Diversi personaggi noti vicini ai Democratici si sono schierati contro Vance. Hanno preso apertamente posizione nei confronti del senatore, su tutti, l’ex first lady e candidata alla presidenza nel 2016 Hillary Clinton, la nota attrice Jennifer Aniston e il ministro dei trasporti Pete Buttigieg, padre di due figli adottati e anch’egli inserito dal vice di Trump nel novero delle “gattare senza figli che governano di fatto il paese attraverso i democratici” e che “sono infelici per la loro vita e le scelte che hanno fatto e per questo vogliono rendere infelici anche noi”.

Vance, padre di tre figli, aveva incluso tra le ‘gattare’ anche Alexandria Ocasio-Cortez, la 34enne deputata dem di New York, e Kerstin Mackin, la prima moglie dell’attuale marito di Kamala Harris Doug Emhoff. La candidata dem alla presidenza, infatti, è ‘stepmother’ di Ella e Cole, due figli che Emhoff ha avuto insieme alla prima consorte.