Taylor Swift, l’endorsement a Kamala Harris: “Si batte per le cause in cui credo”

Roma, 11 settembre 2024 – Nella serata che potrebbe decidere, almeno in parte, le sorti della corsa alla Casa Bianca, non è solo il dibattito a giocare un ruolo fondamentale, ma anche un endorsement particolarmente ‘rumoroso’. Taylor Swift, nominata persona dell’anno 2023 da Time, nonché una delle artiste più ricche e influenti del pianeta, ha annunciato di sostenere Kamala Harris.

“Io darò il mio voto a Kamala Harris e Tim Walz nelle elezioni presidenziali del 2024. Voterò Kamala Harris”, ha scritto sul suo profilo Instagram, seguito da 283 milioni di follower. Un endorsement motivato, quello di Swift: “Lei si batte per i diritti e le cause in cui credo, c'è bisogno di una guerriera. Penso che lei sia ferma, sia una leader e credo che possiamo fare molto di più in questo Paese se saremo guidati dalla calma e non dal caos”. “Sono così rincuorata e impressionata dalla sua scelta di aver indicato come compagno Tim Walz, che si è schierato in difesa dei diritti Lgbtq+, della fecondazione in vitro e dei diritti delle donne sul proprio corpo”.

swift harris

La scelta di dare oggi l’endorsement non è un caso. Durante il dibattito di ieri notte, Donald Trump ha accusato gli immigrati di cibarsi dei gatti domestici degli americani; Swift ha annunciato il suo supporto a Harris con una foto dove abbraccia il suo gatto.

La star non ha esortato esplicitamente i suoi fan a votare per la candidata democratica, ma ha in ogni caso lanciato un appello: “Voglio dire, specialmente a chi voterà per la prima volta: ricordate che per votare dovete essere registrati. Metterò in una story il link per registrarsi e informazioni su come trovare le date per il voto anticipato”.

L’endorsement di Taylor Swift era particolarmente ambito: sia i democratici che i repubblicani hanno bene a mente l’influenza che gioca sui giovanissimi e non solo. Donald Trump ha tentato di sfruttare questo fatto condividendo un fotomontaggio che mostra la popstar vestita come lo zio Sam e la scritta fuorviante: “Taylor Swift vuole che voti per Trump”. Nel 2020, l’artista si era schierata a favore di Biden, e lo stesso presidente uscente, quando era ancora in corsa, si era detto fiducioso di poter ricevere ancora una volta il supporto della cantante.