I primi sondaggi sul dibattito Harris-Trump decretano la vittoria della candidata dem

Roma, 11 settembre 2024 – Chi ha vinto il dibattito televisivo tra Donald Trump e Kamala Harris? A seguito dello scontro tra i due candidati, iniziano le analisi e i sondaggi per determinare chi ne è uscito vincitore. E molti sembrerebbero propendere per Harris.

Secondo lo statistico Nate Silver, c'è “un forte consenso sul fatto che Harris abbia vinto la serata”. Silver, considerato molto autorevole nei suoi calcoli, ha fatto notare sul suo blog FiveThirtyEight che c’è stato anche un calo dei prezzi del Bitcoin, “il che implica anche una perdita per Trump”.

“Anche il panel della Fox News che ho seguito – scrive Silver – verso la fine della serata sembrava ammettere che Harris aveva vinto”. Lo statistico fa notare anche che Harris ha conquistato il sondaggio rapido della Cnn con un punteggio di 63 a 37: “In media, il vincitore del dibattito ha avuto un vantaggio di 18 punti in questo sondaggio, quindi la vittoria di 26 punti di Harris è nella fascia alta”, scrive Silver. Prima del dibattito, gli stessi elettori erano equamente divisi 50-50.

I sondaggi che hanno seguito il dibattito tra Donald Trump e Kamala Harris hanno dichiarato quest'ultima la vincitrice (Ansa)

La vittoria della vicepresidente nel dibattito è confermata anche dal focus group della Cnn, presso la Mercyhurst University di Erie, in Pennsylvania: la maggior parte degli elettori che vi hanno partecipato, che non avevano ancora deciso chi votare prima del dibattito, ha dichiarato di ritenere che la candidata dem abbia vinto. Da notare che la contena di Erie è “la più instabile nello stato in bilico” della Pennsylvania, come riporta l’emittente.

Per quanto riguarda i punti di forza e di debolezza dei due contendenti alla Casa Bianca, le opinioni hanno continuato a riflettere le dinamiche viste nei sondaggi nazionali: Trump è in vantaggio su economia, immigrazione e ruolo di comandate in capo, mentre Harris si dimostra più affidabile su aborto e protezione della democrazia.

L’analisi della Cnn spiega che non c’è garanzia che la vittoria della vicepresidente Usa nel dibattito influenzerà l’esito delle elezioni di novembre. tuttavia, Harris “ha dettato le condizioni del duello” tv con Trump, da quando “lo ha praticamente costretto a stringerle la mano”, si legge sul sito dell’emittente americana.