F-35 italiani di base Estonia intercettano jet russi: è la prima volta

Roma, 13 agosto 2025 – Per la prima volta due F-35 italiani decollano dall'Estonia "in risposta ad aereo russo" nell'ambito della missione di pattugliamento aereo Air Policing della Nato. La Task Force Air italiana, distaccamento del 32° Stormo presso la base aerea di Ämari, è in stato di allerta rapida 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a dimostrazione dell'impegno dell'Alleanza a salvaguardare lo spazio aereo della Nato”. Lo riferisce il Comando aereo dell'Alleanza Atlantica su X.
Il decollo immediato e non programmato di velivoli da combattimento in risposta a una minaccia o a un’allerta improvvisa si è attivato in risposta alla possibile intrusione nello spazio aereo nazionale.