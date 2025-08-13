Lunedì 11 Agosto 2025

Tutti gli abbagli su Garlasco

Anna Vagli
Tutti gli abbagli su Garlasco
Esteri
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Vertice AlaskaPadre BiscegliaDelitto Garlasco Sinner CincinnatiMeteo Ferragosto
Acquista il giornale
EsteriF-35 italiani di base Estonia intercettano jet russi: è la prima volta
13 ago 2025
REDAZIONE ESTERI
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Esteri
  3. F-35 italiani di base Estonia intercettano jet russi: è la prima volta

F-35 italiani di base Estonia intercettano jet russi: è la prima volta

I caccia, che fanno parte della Task Force Air Nato presso la base aerea di Ämari, sono decollati immediatamente a salvaguardia dello spazio aereo

E' la prima volta. Fanno parte della Task Force Air Nato

E' la prima volta. Fanno parte della Task Force Air Nato

Roma, 13 agosto 2025 – Per la prima volta due F-35 italiani decollano dall'Estonia "in risposta ad aereo russo" nell'ambito della missione di pattugliamento aereo Air Policing della Nato. La Task Force Air italiana, distaccamento del 32° Stormo presso la base aerea di Ämari, è in stato di allerta rapida 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a dimostrazione dell'impegno dell'Alleanza a salvaguardare lo spazio aereo della Nato”. Lo riferisce il Comando aereo dell'Alleanza Atlantica su X.

Il decollo immediato e non programmato di velivoli da combattimento in risposta a una minaccia o a un’allerta improvvisa si è attivato in risposta alla possibile intrusione nello spazio aereo nazionale. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata