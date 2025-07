Sparatoria in una chiesa negli Usa: 3 morti

Roma, 13 luglio 2025 – Una donna di 72 anni e una di 32 anni sono state uccise in una sparatoria presso la Richmond Road Baptist Church a Lexington, Kentucky, hanno riferito le autorità.

Il sospettato si è rifugiato nella chiesa, dove anche altri due uomini sono stati colpiti e feriti, dopo aver sparato a un agente della polizia statale vicino all'aeroporto di Blue Grass, ha riferito la polizia.

Secondo le prime ricostruzioni, tutto è iniziato dopo che un poliziotto ha fermato un veicolo vicino all'aeroporto di Blue Grass. Dopo aver sparato al poliziotto, il sospetto ha rubato un veicolo ed e' fuggito alla chiesa battista di Richmond Road nel sud-ovest di Lexington e ha iniziato a sparare alle persone lì presenti. Il capo della polizia di Lexington, Lawrence Weathers in una conferenza stampa ha riferito che attualmente i morti sono tre, due donne e l'autore della sparatoria. Il Dipartimento di Polizia di Lexington fa sapere che ci sono anche due feriti, di cui uno in condizioni critiche.

Secondo una prima ricostruzione, il sospettato ha sparato a un agente su Terminal Drive vicino all'aeroporto ed è fuggito dalla scena prima di finire alla Richmond Road Baptist Church, ha spiegato la Polizia di Stato del Kentucky e il Dipartimento di Polizia di Lexington in alcuni post su X.

Entrambi gli uomini feriti in chiesa sono stati trasportati in ospedale, ha dichiarato il capo della polizia di Lexington, Lawrence Weathers. Uno dei due è in condizioni critiche e l'altro è stabile, ha aggiunto. Gli agenti della polizia di stato e il Dipartimento di Polizia di Lexington hanno. L'agente ferito è in condizioni stabili, ha dichiarato Weathers. Il governatore del Kentucky Andy Beshear ha chiesto ai residenti di ringraziare le forze dell'ordine per la loro risposta agli incidenti.

"Per favore, pregate per tutti coloro che sono stati colpiti da questi insensati atti di violenza e ringraziamo per la rapida risposta del Dipartimento di Polizia di Lexington e della Polizia di Stato del Kentucky", ha scritto in un post su X.