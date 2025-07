Macron: “Difendiamoci dalla Russia. Siamo minacciati come nel 1945”

Roma, 14 luglio 2025 – “Siamo in un momento cruciale della nostra storia. La nostra libertà vive la maggiore minaccia dal 1945”. Il presidente francese, Emmanuel Macron, non le manda a dire e ieri, durante il discorso alle Forze Armate alla vigilia del 14 luglio – anniversario della Rivoluzione francese e maggiore festività civile nazionale – ha annunciato un nuovo piano di riarmo, con 74 miliardi di euro messi a bilancio nel 2026, e ha messo in guardia dal “nuovo imperialismo”. Da parte di chi, è fin troppo facile intuirlo. Ma il capo dell’Eliseo è stato quanto mai esplicito: “Con l’invasione dell’Ucraina la guerra è arrivata sul nostro territorio”.

Sotto attacco

Per Macron, l’Europa deve iniziare a camminare da sola per quanto riguarda la sua sicurezza. “Quando non ci sono più regole, prevale la legge del più forte – ha esordito Macron, che ha parlato per oltre 40 minuti di fronte alle maggiori cariche civili e militari –. Diciamolo chiaramente: noi europei dobbiamo ormai garantire da soli la nostra sicurezza, mentre gli Stati Uniti hanno introdotto una forma di incertezza e la nostra Europa si trova posta ai margini di un vasto arco di crisi che parte dal Golfo di Guinea, attraversa il Sahel fino al Vicino Oriente e all’Iran”. Il Capo dell’Eliseo ha poi sottolineato come, dal 1945, la libertà non sia mai stata così minacciata. E, da qui, deve partire l’azione. “Per essere liberi in questo mondo, bisogna incutere timore. E per incutere timore, bisogna essere forti”.

Non solo armi

Una parte importante del discorso di Macron è stata destinata alla guerra ibrida. Proprio la Francia, negli ultimi anni, ha subito svariati attacchi, come infiltrazioni nelle proteste, campagne social e propaganda che hanno preso di mira lo stesso presidente e la stabilità delle istituzioni francesi. “Assistiamo a una crescente ibridazione dei conflitti, alla persistenza di una minaccia russa ai confini dell’Europa, dal Caucaso all’Artico: una minaccia preparata, organizzata, duratura, alla quale dobbiamo essere in grado di far fronte”.

Il capo dell’Eliseo ha fatto appello alla popolazione perché prenda consapevolezza dell’esistenza di questa minaccia.

Più ue nella nato

L’imperativo, per Macron, è chiaro: l’Europa deve prendere in mano la sicurezza del continente e avere un ruolo maggiore all’interno della Nato.

“Nell’epoca dei predatori – ha spiegato – nessuno può stare fermo. Noi, francesi, intendiamo restare liberi in questo secolo”. Il presidente ha poi annunciato l’aumento nel bilancio delle spese per la difesa: “Il bilancio della difesa nel 2017 era di 32 miliardi di euro. Alla legge di programmazione militare attuale si aggiungerà uno sforzo supplementare di 3,5 miliardi di euro nel 2026 e di ulteriori 3 miliardi l’anno successivo”. Il bilancio francese della difesa salirà così a 64 miliardi di euro nel 2027. “È il doppio del bilancio di cui disponevano le forze armate nel 2017. Questo nuovo sforzo, storico e proporzionato, è credibile. È indispensabile. È esattamente ciò di cui abbiamo bisogno, davvero ciò di cui abbiamo bisogno”.

Adesso, il grosso del lavoro dovrà farlo il primo ministro François Bayrou, che martedì presenterà il bilancio e dovrà trovare i soldi per finanziare il riarmo.