Tunnel del Brennero, così l'Europa si prepara alle crisi e alle guerre future

Roma, 18 settembre 2025 – Un tempo le Alpi servivano a tenere separati i nemici europei. Ma con gli ex avversari diventati alleati, le montagne rappresentano ora un ostacolo alla mobilità militare, un ostacolo che la Galleria di base del Brennero si propone di superare. Oggi si celebra una tappa fondamentale del progetto. È stato infatti abbattuto l’ultimo diaframma della galleria di base del Brennero, segnando un passaggio decisivo nella costruzione del più lungo collegamento ferroviario sotterraneo al mondo. Le aziende principali coinvolte nella costruzione del Tunnel del Brennero includono Webuild (precedentemente Salini-Impregilo), Implenia, Strabag AG, Strabag S.p.A., e il Consorzio Integra.

"La Galleria di base del Brennero rappresenta un passo fondamentale per la connettività e la resilienza dell'Europa. Aumentando la capacità e la velocità ferroviaria, allineando gli standard transfrontalieri e trasferendo il traffico dalla strada alla rotaia, renderà il trasporto civile e militare in tutto il nostro continente più rapido ed efficiente”, ha dichiarato a Euractiv.com il Commissario europeo per i Trasporti, Apostolos Tzitzikostas, in una nota scritta.

Il cunicolo esplorativo del progetto festeggia la sua inaugurazione, completando un collegamento continuo tra Austria e Italia sotto le Alpi. Finora, circa l'87% dei lavori – oltre 200 dei 230 km – è stato scavato, ha confermato la joint venture che supervisiona i lavori. Come parte del corridoio TEN-T scandinavo-mediterraneo, il tunnel sostituirà l'attuale linea ferroviaria che costeggia il sovraffollato valico del Brennero.

Viaggiare attraverso le Alpi è da tempo una sfida e una fonte di controversia tra Austria e Italia, con Vienna che limita il trasporto merci su strada lungo una delle rotte commerciali più trafficate d'Europa. Una volta completata, la galleria di base del Brennero, una delle gallerie ferroviarie più lunghe del mondo, collegherà Innsbruck in Austria con Fortezza in Italia, riducendo i tempi di percorrenza in treno di circa il 60%, a solo mezz'ora.

Dimensione militare

La capacità di spostare rapidamente equipaggiamenti militari in tutta Europa è diventata sempre più importante dopo l'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022.

Il completamento del tunnel è previsto per il 2032. Le due corsie principali creeranno una ferrovia quasi pianeggiante che si estenderà fino a 1.400 metri sotto le Alpi. L'attuale attraversamento, al contrario, presenta pendenze fino al 26%, richiedendo tre locomotive dal versante austriaco e due da quello italiano, rendendo il trasporto ferroviario meno competitivo rispetto alla già affollata opzione stradale.

Una ferrovia più veloce, elettrificata e standardizzata consentirà di utilizzare treni più lunghi e pesanti, migliorando significativamente la logistica militare in tempi di crisi. “Per l'Austria, significa soprattutto una cosa: un dispiegamento più rapido di forze e attrezzature nell'ambito della difesa nazionale e in caso di catastrofi e operazioni di soccorso in patria e all'estero. [Il tunnel] rafforza così la capacità operativa nazionale e allo stesso tempo contribuisce alla resilienza europea”, ha dichiarato il ministero della Difesa austriaco a Euractiv.com.

Si prevede che il progetto costerà circa 10,5 miliardi di euro, suddivisi equamente tra Austria e Italia, mentre l'UE contribuirà per metà del totale.

Il tunnel ferroviario più lungo del mondo

Con i suoi 64 chilometri, la galleria di base del Brennero diventerà il tunnel ferroviario più lungo al mondo. L’intero progetto prevede circa 230 chilometri di gallerie, di cui 204 già completati: 100 destinati al transito ferroviario, 57 per il cunicolo esplorativo e 47 per altre gallerie tecniche.

Il cunicolo esplorativo, lungo 57,5 chilometri (27,2 in Italia e 30,3 in Austria), è tra i più estesi al mondo nel suo genere. Non sarà utilizzato per il traffico ferroviario, ma serve a fini geologici, logistici e di manutenzione, oltre a rappresentare una via di fuga in caso di emergenza. Particolarmente significativa è stata la precisione degli scavi: per i 29,1 chilometri fino al Brennero, la tolleranza massima fissata era di 20 centimetri, ma lo scostamento effettivo è stato di soli 6.

Il cunicolo si trova in posizione centrale, circa 10-12 metri sotto le due gallerie principali, e per realizzarlo sono state impiegate tre delle nove TBM del progetto – Clio, Guenther e Serena – che hanno scavato complessivamente oltre 42 chilometri.

La storia dei lavori parte dal 28 aprile 2008, con la cerimonia di avvio del cunicolo esplorativo di Aica, in Alto Adige. Nel dicembre 2009 sono iniziati gli scavi in Austria, mentre il 3 novembre 2010 è caduto il diaframma tra Aica e Mules, sul lato italiano. Gli scavi con fresa meccanica per il tratto Ahrental-Pfons, in Austria, sono partiti nel 2015, mentre il 29 marzo 2019 è stato abbattuto il diaframma del cunicolo Sud da Wolf al Brennero. Un passaggio storico è arrivato il 24 novembre 2021, quando la TBM “Serena”, dopo tre anni e mezzo di lavoro e 14,2 chilometri di avanzamento, ha raggiunto per la prima volta il confine di Stato al Brennero.