Premio Nobel Matviichuk: “Putin prepara una nuova generazione di soldati. Non si fermerà all’Ucraina”

Roma, 18 settembre 2025 – “Chi in Italia rifiuta di sostenere Kiev dovrebbe chiedersi: come fermeremo l’aggressore?”, è quanto sostiene Oleksandra Matviichuk, avvocata per i diritti umani e Nobel per la pace 2022. In un’intervista rilasciata a Euractiv Italia in occasione di una sua recente visita a Roma in cui ha incontrato anche Papa Leone XIV, Matviichuk commenta gli orrori della guerra in Ucraina e i tentativi di Vladimir Putin di estendere il conflitto anche all’Europa, come sottolineando che Mosca sta testando la capacità di risposta dell’Ue.

Una donna ucraina con il suo cane dopo un bombardamento di droni

“Gli ucraini sognano la pace, ma la pace non arriva se chi è aggredito smette di difendersi. Sarebbe occupazione, non pace. E l’occupazione significa sparizioni, torture, stupri, deportazioni di bambini… fosse comuni”, spiega Matviichuk, che nell’intervista riassume la posta in gioco di una guerra che non riguarda solo l’Ucraina, ma la sicurezza e i valori dell’Europa intera.

Nel dialogo con Euractiv Italia, Matviichuk, che oggi dirige l’organizzazione per i diritti umani “Center for Civil Liberties” e coordina il lavoro del gruppo di iniziativa “Euromaidan SOS”, parla anche del messaggio portato al Papa e racconta la drammatica condizione nei territori occupati, dalle torture alle deportazioni di bambini e del rischio di una generazione perduta usata da Putin per la prossima guerra.

Vladimir Putin ispeziona i nuovi armamenti

Come vede lo sconfinamento dei droni russi in Polonia e le esercitazioni militari Zapad in Bielorussia?

“Penso che sia un test. Putin sta verificando fino a che punto può spingersi con interferenze militari così visibili. Vuole capire se può usare il territorio polacco per far volare i suoi droni o meno. Ed è proprio perché si tratta di un test che è fondamentale dare una risposta adeguata. Per esempio, nel 2014 la Russia ha compiuto un passo senza precedenti: per la prima volta dopo la Seconda guerra mondiale, in questa parte del mondo, un Paese indipendente ha annesso ufficialmente un altro Paese indipendente. [All’epoca] la reazione dell’Occidente fu molto debole. Gli Stati europei introdussero sanzioni così misere da non danneggiare nemmeno l’economia russa. Questo convinse Putin che poteva andare oltre, perché l’Occidente aveva fallito il test. C’è un proverbio russo che dice: “L’appetito cresce mangiando”. Se i Paesi europei falliranno ancora, vedremo attacchi di questo tipo sempre più frequenti.

Che messaggio ha portato al Papa?

"Gli ho chiesto di venire in Ucraina. Quando milioni di persone soffrono per l’oppressione russa, è naturale venire a stare con loro, pregare con loro, rivolgersi direttamente a loro. Questo porta guarigione. Gli ho detto che abbiamo bisogno della sua presenza”.

All’interno della ‘Coalizione dei volenterosi’ alcuni Paesi, tra cui l’Italia, sono riluttanti a inviare truppe sul terreno in caso di un futuro accordo di pace con la Russia. Secondo lei è possibile una pace con la Russia a breve termine? Di quali garanzie ha davvero bisogno l’Ucraina per assicurarsi il sostegno degli alleati e scoraggiare Putin da una nuova guerra?

“Bisogna capire il vero obiettivo di Putin, non ciò che dichiara, ma ciò che vuole davvero ottenere. Putin non ha iniziato questa guerra su larga scala per conquistare un altro pezzo di territorio ucraino. È ingenuo pensare che abbia sacrificato centinaia di migliaia di soldati russi solo per occupare Avdiivka o Bakhmut.

Avdiivka e Bakhmut sono città importanti per noi, ma restano piccole. Non sono Roma, Berlino o Ginevra. La maggior parte degli italiani non saprebbe nemmeno trovarle sulla mappa. Il vero obiettivo di Putin è distruggere l’intero Paese. Vede l’Ucraina come un ponte verso l’Europa. La comunità internazionale non lo percepisce, perché ragiona con un’altra logica. Putin, invece, ragiona in termini storici. Sogna il suo lascito, vuole restaurare con la forza l’Impero russo. Se non riusciamo a fermarlo in Ucraina, attaccherà il prossimo Paese europeo. Per questo servono garanzie di sicurezza che rendano chiaro a Putin che non può raggiungere i suoi obiettivi, non solo rimandarli.

Bisogna lavorare affinché l’Ucraina diventi membro della NATO, come la Finlandia o la Svezia. L’Ucraina non sarebbe solo beneficiaria, ma il maggiore contributore alla sicurezza dell’alleanza: abbiamo il più grande esercito in Europa, l’unico con esperienza reale di combattimento. Lo vediamo anche dal modo in cui la Polonia reagisce ai droni: ha usato missili costosissimi degli F16 per abbattere droni che costano 1.000 euro. I Paesi europei non sono preparati, non sanno che bisogna creare piccoli gruppi mobili per dare la caccia ai droni. Questa esperienza esiste solo in Ucraina.

Sappiamo che, per interessi geopolitici, non è possibile ora che l’Ucraina entri nella NATO. Ma esiste un’alternativa: che i Paesi europei e gli Stati Uniti sviluppino un insieme di misure capaci di prevenire o rispondere ad aggressioni future, con lo stesso effetto dell’Articolo 5 del Trattato di Washington”.

La scorsa settimana il Parlamento europeo ha esortato l’Ucraina a proseguire le riforme per l’ingresso nell’UE. Se l’Ucraina aderisse, che garanzie di sicurezza potrebbe fornire l’Unione stessa a Kiev?

“Oggi viviamo una sfida globale in cui siamo tutti interconnessi. Per decenni i cittadini dell’UE hanno dato per scontata la propria sicurezza, senza pagarne il prezzo. Erano gli Stati Uniti a garantirla. Ma quel tempo è finito. Il nuovo presidente americano non intende più fornire sicurezza gratuitamente. Questo significa che l’UE deve ripensare se stessa: nata come unione economica e politica, deve ora rafforzare la propria capacità militare per proteggere i suoi cittadini.

Queste sono sfide senza precedenti nella storia europea. Per questo credo che l’Ue abbia bisogno dell’Ucraina non meno di quanto l’Ucraina abbia bisogno dell’Ue”.

L’UE lavora a un nuovo pacchetto di sanzioni e discute se utilizzare non solo gli interessi, ma l’intero ammontare dei beni russi congelati. Dal punto di vista legale, come si può superare l’attuale limite?

“È una situazione assurda. L’Ue può destinare quei 300 miliardi di euro di beni russi congelati o all’Ucraina o restituirli alla Russia, non ci sono alternative. Bisogna decidere al più presto, perché quei beni sono stati immobilizzati con un consenso fragile: domani Orban o Fico potrebbero romperlo.

Se accadesse, l’UE dovrebbe restituire i 300 miliardi a Mosca: il più grande investimento europeo nella macchina da guerra russa, che spende ufficialmente il 40% del bilancio in spese militari. Non c’è tempo per dibattiti. Bisogna agire con decisione.

Il principio è chiaro: l’aggressore deve pagare per distruzioni e perdite. La Russia rifiuterà sempre di farlo, quindi occorre confiscare quei beni. Non è necessario trasferirli direttamente all’Ucraina: l’Ue può creare un fondo fiduciario internazionale, gestirlo da Bruxelles (la maggior parte dei fondi è in Belgio), e usarlo per la difesa, la ricostruzione e il risarcimento delle vittime. Il problema è che i leader europei si comportano come se avessero tempo: non ne hanno”.

L’Ue vuole aumentare il sostegno finanziario e militare a Kiev, ma restano divisioni, soprattutto sull’aspetto militare. In Italia, ma anche altrove, c’è consapevolezza che l’Ucraina combatte anche per la sicurezza dell’Europa intera?

“Questa consapevolezza cresce soprattutto tra chi è profondamente coinvolto. È naturale che la gente comune non ci pensi, o addirittura rifiuti di farlo: è un meccanismo di difesa psicologica di fronte al pericolo. Ma la minaccia è reale anche per i cittadini dell’Ue, che saranno i prossimi bersagli. Non si possono permettere il lusso di ignorarla.

In Italia noto un fenomeno interessante: persone che si definiscono pacifiste spingono il governo a non sostenere l’Ucraina, pensando che questo fermerà la guerra. Ma i veri pacifisti sono quelli in Russia, perseguitati e incarcerati perché protestano contro la guerra. Ricordiamo la bambina che fece un disegno contro la guerra: suo padre fu arrestato, lei portata in orfanotrofio. Quelli sono veri pacifisti, perché cercano di fermare l’aggressore

Chi in Italia rifiuta di sostenere Kiev dovrebbe chiedersi: come fermeremo l’aggressore? Gli ucraini sognano la pace, ma la pace non arriva se chi è aggredito smette di difendersi. Sarebbe occupazione, non pace. E l’occupazione significa sparizioni, torture, stupri, deportazioni di bambini, fosse comuni.

Chi si dice pacifista senza pagare alcun prezzo per il proprio pacifismo è complice. Perché, se l’Ucraina smette di resistere, non esisterà più come Nazione: la guerra russa ha carattere genocidario. Da 11 anni documentiamo esecuzioni di sindaci, giornalisti, insegnanti, artisti, intellettuali; divieti della lingua e della cultura ucraina nei territori occupati; la deportazione e ‘rieducazione’ dei nostri bambini nelle famiglie russe. Non hanno alcun diritto morale di lasciarci soli alla tortura e alla morte sotto occupazione”.

Cosa pensa dell’incontro tra Trump e Putin in Alaska, che si è rivelato un fallimento della mediazione americana?

“Il problema è di logica. Il presidente Trump ha un background da uomo d’affari: pensava che se avesse proposto qualcosa di vantaggioso a Putin, lui avrebbe accettato perché ha un pensiero pragmatico. Sì, Putin ha un pensiero pragmatico e molto cinico, ma la sua logica è storica. Non si può far fermare questa guerra scatenata da Putin semplicemente stendendo un tappeto rosso. Non gli interessano i profitti a breve termine. È un uomo anziano e ha già tutto. È molto ricco e governa 140 milioni di persone che non hanno alcuna libertà. E non c’è alcuna minaccia al suo potere perché ha ucciso il suo principale avversario Navalny in prigione. Quindi, non gli interessano i profitti a breve termine. Gli interessa come rimanere nella storia per sempre. È il suo modo per ottenere la vita eterna attraverso questa guerra”.

Qual è ora la situazione nei territori occupati e come possono gli alleati dell’Ucraina proteggere anche la popolazione sotto controllo russo?

“È una domanda molto difficile. In realtà non ho idea. Perché la Russia ha ignorato tutte le disposizioni del diritto umanitario internazionale e tutte le decisioni delle organizzazioni internazionali. Nel 2022 la Corte Internazionale di Giustizia ha ordinato alle truppe russe di ritirarsi immediatamente dall’Ucraina, e la Russia ha ignorato perfino la decisione della Corte Internazionale di Giustizia. Dunque, quali meccanismi legali possiamo usare per costringere la Russia a rispettare il diritto internazionale? Nessuno.

Abbiamo milioni di persone che vivono in una zona grigia senza alcuno strumento per proteggere i propri diritti, la propria libertà, la propria proprietà, la propria vita, i propri figli, i propri cari. La vita sotto occupazione non è affatto normale. Per mantenere il controllo su queste regioni e “rieducare” gli ucraini come russi, la Russia ha imposto il terrore contro i civili. Una parte di questo terrore è costituita da una rete di luoghi di detenzione segreti e ufficiali, dove le persone vengono rapite, torturate, abusate sessualmente e uccise.

Secondo il diritto internazionale, ancora una volta, la Russia non ha alcun diritto di detenere civili. Ma la Russia ha arrestato decine di migliaia di civili, uomini e donne, solo perché erano cittadini ucraini. Non è affatto un crimine. È normale per le persone, per i cittadini italiani, amare l’Italia. È normale, non puoi essere incarcerato solo perché dici: ‘Sono cittadino italiano, non di un altro Paese’.

Le storie delle persone sopravvissute a tali detenzioni russe sono molto dure. Mi hanno raccontato di essere stati picchiati, violentati, chiusi a forza in casse di legno. Le dita venivano tagliate, le unghie strappate, trapanate, ricevevano scariche elettriche ai genitali. Una donna mi ha raccontato che il suo occhio è stato cavato con un cucchiaio. Queste sono storie orribili di ciò che la Russia fa alle persone in Ucraina. Ancora una volta, nei territori occupati parliamo di decine di migliaia di civili detenuti. Non conosciamo i numeri reali, ma sappiamo che non abbiamo tempo. Queste persone stanno morendo e molte hanno pochissime possibilità di sopravvivere.

Lascia che te lo illustri con una prospettiva personale. Qualche tempo fa ho incontrato una bambina. Sua madre era stata arrestata dopo l’inizio della guerra su larga scala nei territori occupati ed è stata torturata per mesi. Ha subito stupri di gruppo durante la detenzione. Ora è stata trasferita in Russia e deve affrontare un processo penale fabbricato ad arte. E questa bambina ricorda ancora sua madre. Probabilmente pensa che io abbia qualche influenza come vincitrice del Premio Nobel per la pace. Mi ha abbracciata, ha iniziato a piangere e mi ha chiesto: “Per favore, riportami la mamma”. E io mi sono sentita spezzata. Quali strumenti posso usare per riportarle la madre? Quali strumenti legali?

Non abbiamo strumenti legali per proteggere le persone nei territori occupati. Ma non smettiamo mai di provarci, perché per noi non si tratta solo di violazioni delle Convenzioni di Ginevra e dell’Aia. Per noi si tratta di persone reali, come questa bambina”.

Il presidente Zelensky ha rilanciato il tema dei bambini deportati durante l’incontro con Donald Trump e i leader europei alla fine di agosto. Cosa sappiamo ora della loro condizione e di ciò che si sta facendo per riportarli a casa?

“Cerchiamo di utilizzare il sostegno dei Paesi che hanno buone relazioni con la Russia per risolvere questo problema, ma non ci siamo ancora riusciti. Le autorità ucraine hanno ufficialmente identificato circa 20.000 bambini deportati illegalmente in Russia, ma ne abbiamo riportati indietro solo una percentuale molto ridotta.

Penso che dobbiamo essere pratici e lavorare anche a una soluzione a lungo termine, per esempio creare una banca del DNA e chiedere ai loro parenti, ai loro genitori, di depositare le proprie informazioni biologiche in questa banca. Perché qual è il problema? Il problema è che le famiglie adottive russe possono cambiare il nome di un bambino, la data di nascita, il luogo di nascita. Quindi, quando parliamo di un bambino di due o tre anni, anche se i genitori esistono – ad esempio, se sono stati incarcerati dai russi e la famiglia è stata separata – quando quel bambino viene adottato, dopo un po’ la sua identità viene cancellata. Non ricorderà più chi è e, anche quando i genitori saranno liberati, non riusciranno a ritrovarlo.

Ecco perché dobbiamo lavorare duramente per riportare indietro tutti i bambini con il sostegno di altri Paesi. Perché gli strumenti legali non funzionano affatto. Ma nello stesso tempo dobbiamo purtroppo pensare a soluzioni di lungo termine.

Al momento so che questo processo è stato facilitato, per esempio, dal Qatar. So che il Vaticano fornisce assistenza, ma gran parte di ciò che fa il Vaticano non è pubblico, è riservato. Perché ciò di cui abbiamo bisogno sono i risultati, non la pubblicità di questo processo. Abbiamo bisogno che i bambini tornino. Penso che come Paese dobbiamo anche aumentare il numero dei Paesi che ci aiutano. Per esempio, l’India acquista enormi quantità di gas russo. Può aiutarci.

Un altro problema è il tempo perché l’infanzia ha una data di scadenza. Quando siamo andati più a fondo nei dettagli, ho capito che la Russia finge di essere grande. Ma la Russia è molto povera. La maggior parte degli stranieri conosce solo Mosca e San Pietroburgo, ma non hanno idea di quanto la Russia sia povera. Lo abbiamo visto quando le truppe russe sono arrivate in Ucraina. Rubavano lavatrici, water, tappeti dagli appartamenti e dalle case ucraine perché non li avevano.

Perché spiego questo? Perché per le famiglie russe adottare un bambino ucraino è un modo per guadagnare soldi. [Quando accettano di adottare un bambino ucraino] cominciano a ricevere denaro dal bilancio statale russo per quel bambino. Questo porta a una situazione terribile, in cui un bambino ucraino finisce in una regione depressa della Russia in una famiglia che ha solo bisogno di soldi. Questo bambino, soprattutto essendo ucraino, non ha protezione contro la violenza fisica o l’abuso sessuale.

Nel dicembre dello scorso anno, un adolescente ucraino si è suicidato. Era stato separato dalla sorella e consegnato con la forza a una famiglia russa. Aveva detto ai suoi amici: ‘Non mi amano, voglio tornare in Ucraina’. E non poteva, perché era un bambino, i suoi documenti erano stati presi. Si è suicidato. Questo è solo un caso che siamo riusciti a identificare. Non possiamo tracciare ogni singola storia tra questi 20.000 bambini. Non conosciamo nemmeno le loro età. Non si tratta solo di bambini degli orfanotrofi. Tra loro ci sono bambini i cui genitori sono stati uccisi dai russi, ma che hanno ancora parenti che vogliono riportarli a casa, oppure bambini i cui genitori sono stati arrestati dai russi e che sono stati dati in adozione, nonostante avessero ancora i genitori (vivi) in carcere in Russia.

Quando ero bambina e leggevo di tali pratiche, pensavo: va bene, era orribile, ma era il Medioevo. Noi viviamo nel XXI secolo. Ora sono scioccata da come la storia si ripeta.

La Russia sta preparando una nuova generazione di soldati di Putin a partire da questi bambini ucraini lasciati soli con gli occupanti. Stanno preparando una nuova generazione di soldati di Putin non solo per la guerra contro l’Ucraina”.