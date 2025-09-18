Atterraggio d’emergenza per l’elicottero di Trump. “Un problema idraulico in volo”

Roma, 18 settembre 2025 - Atterraggio di emergenza per l'elicottero che trasportava il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e sua moglie Melania. Il mezzo è dovuto scendere in tutta fretta nel primo aeroporto del Regno Unito che era sulla strada del trasferimento.

Il Marine One, l'elicottero del presidente Donald Trump mentre atterra a Chequers per incontrare il premier britannico Keir Starmer

Trump e la First lady stavano rientrando da Chequers, residenza del premier britannico, dove il numero uno della Casa Bianca aveva incontrato Keir Starmer per una conferenza stampa congiunta.

Dopo il decollo, per tornare all'aeroporto di Stansted da Chequers, l'elicottero con Trump a bordo, il Marine One, ha accusato in volo "un problema idraulico". Subito i piloti hanno indirizzato il mezzo verso lo scalo più vicino, l'aeroporto di Luton, e sono atterrati senza problemi. I funzionari britannici hanno chiarito che la decisione era stata presa "per eccesso di precauzione".

Il Trump, nel Regno Unito in visita di Stato, è stato trasferito su un elicottero di supporto che volava in formazione e ha ripreso il volo per raggiungere l'aereo dell'Air Force One a Stansted. Nessuno è rimasto ferito nell'incidente e il Presidente Usa è arrivato all'aeroporto con 20 minuti di ritardo. La coppia è poi salita a bordo dell'Air Force One per il viaggio di ritorno alla Casa Bianca.