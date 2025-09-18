Taiwan presenta il Barracuda 500, il missile da crociera sviluppato con gli Usa per scoraggiare la Cina

Roma, 19 settembre 2025 - Si chiama Barracuda-500 il nuovo missile da crociera di Taiwan presentato all'Aerospace & Defense Technology Exhibition, l'evento biennale più importante di Taipei nel settore armamenti. E' il risultato della collaborazione tra il National Chung-Shan Institute of Science and Technology (Ncsist), controllato dal governo e principale produttore di armi dell'isola, e la società Usa Anduril Industries, nato per rafforzare l'isola 'ribelle' e scoraggiare eventuali minacce militari della Cina.

Barracuda-500 è un missile a basso costo ancora in fase di test da parte dell'esercito statunitense. Il missile può colpire target in mare o sulla terra ferma, sarà in produzione entro un anno e mezzo al costo limitato di 210 mila dollari circa a missile, un decimo del costo di un missile Tomahawk.

Il Barracuda-500 il nuovo missile da crociera di Taiwan

Il missile di Taiwan può essere lanciato da Lockheed Martin F-35 Lightning II, da McDonnell Douglas F-15 Eagle, F/A-18, F-16 e bombardieri strategici e anche da elicotteri. Inoltre può essere lanciato dagli aerei da trasporto Boeing C-17 Globemaster III e Lockheed C-130 Hercules tramite il sistema missilistico Rapid Dragon.

Il Barracuda-500, le cui caratteristiche restano ancora top secret, ha un carico utile di 100 libbre (45 kg) e un'autonomia di oltre 500 miglia nautiche (926 km). "L'intera catena di fornitura sarà a Taiwan. Questa è la direzione di tutta la futura cooperazione", ha assicurato il presidente del Ncsist, Li Shih-chiang.

Nella stesso occasione Taipei ha presentato anche il prototipo di drone sottomarino e una mina mobile autonoma subacquea, anche questa da sviluppare e produrre con Anduril. Lo scopo di Taiwan, espresso dal presidente William Lai, è l'aumento della spesa per la Difesa al 5% del suo Pil entro il 2030.