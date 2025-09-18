Giovedì 18 Settembre 2025
Taiwan presenta il Barracuda 500, il missile da crociera sviluppato con gli Usa per scoraggiare la Cina

Il vettore, sviluppato insieme alla società americana Anduril, può essere indirizzato contro target in mare o sulla terra. Può essere lanciato da caccia, bombardieri ed elicotteri. Il costo è molto contenuto, un decimo di un Tomahawk

Roma, 19 settembre 2025 - Si chiama Barracuda-500 il nuovo missile da crociera di Taiwan presentato all'Aerospace & Defense Technology Exhibition, l'evento biennale più importante di Taipei nel settore armamenti. E' il risultato della collaborazione tra il National Chung-Shan Institute of Science and Technology (Ncsist), controllato dal governo e principale produttore di armi dell'isola, e la società Usa Anduril Industries, nato per rafforzare l'isola 'ribelle' e scoraggiare eventuali minacce militari della Cina.

Barracuda-500 è un missile a basso costo ancora in fase di test da parte dell'esercito statunitense. Il missile può colpire target in mare o sulla terra ferma, sarà in produzione entro un anno e mezzo al costo limitato di 210 mila dollari circa a missile, un decimo del costo di un missile Tomahawk.

Il missile di Taiwan può essere lanciato da Lockheed Martin F-35 Lightning II, da McDonnell Douglas F-15 Eagle, F/A-18, F-16 e bombardieri strategici e anche da elicotteri. Inoltre può essere lanciato dagli aerei da trasporto Boeing C-17 Globemaster III e Lockheed C-130 Hercules tramite il sistema missilistico Rapid Dragon.

Il Barracuda-500, le cui caratteristiche restano ancora top secret, ha un carico utile di 100 libbre (45 kg) e un'autonomia di oltre 500 miglia nautiche (926 km). "L'intera catena di fornitura sarà a Taiwan. Questa è la direzione di tutta la futura cooperazione", ha assicurato il presidente del Ncsist, Li Shih-chiang.

Nella stesso occasione Taipei ha presentato anche il prototipo di drone sottomarino e una mina mobile autonoma subacquea, anche questa da sviluppare e produrre con Anduril. Lo scopo di Taiwan, espresso dal presidente William Lai, è l'aumento della spesa per la Difesa al 5% del suo Pil entro il 2030.  

