Le scarpe di Zelensky a Notre Dame: la guerra irrompe nel tempio della pace

Parigi, 7 dicembre 2024 – Le scarpe di Volodymyr Zelensky a Notre Dame, nelle foto alla fine dell’incontro trilaterale con il presidente Usa eletto Donald Trump e il padrone di casa Emmanuel Macron – colpo di scena che nessuno sapeva – ripropongono l’immagine che ‘Volo’ ha dato fin dall’inizio della guerra in Ucraina.

Anche all'inaugurazione di Notre Dame il presidente ucraino Zelensky si è presentato con il suo abbigliamento 'militare' che siamo abituati a vedergli dall'inizio della guerra

Un abbigliamento stile ‘militare’, d’emergenza, riproposto in tutti i consessi internazionali, anche in quelli più esclusivi, a partire da Buckingham Palace. Scarpe color marrone chiaro abbinate a pantaloni neri, maglia e giaccone dello stesso colore. Accanto a Macron e Trump, in stile ineccepibile da cerimonia. Solito contrasto.

La ‘divisa’ che Zelensky aveva sfoggiato da presidente eletto, per il suo primo viaggio in Gran Bretagna. Ma con l’inizio del conflitto è cambiato tutto.

Zelensky indossava invece una felpa militare e pantaloni cargo quando ha incontrato Carlo d’Inghilterra, nel febbraio 2023. E quella è in qualche modo la sua uniforme dall’inizio dell’invasione russa.

Il fenomeno è stato studiato dagli esperti di comunicazione e un sito ucraino specializzato in abbigliamento militare cita spesso questo o quel capo d’abbigliamento del presidente.