Notre Dame, l’inaugurazione in diretta: il simbolo di Parigi riapre al mondo

Parigi, 7 dicembre 2024 - Notre Dame oggi riapre al mondo. La cattedrale di Parigi - devastata da un incendio nell’aprile 2019 - verrà dunque riaperta dopo 5 anni davanti agli occhi di tutto il mondo.

I capi di Stato e di governo presenti - tra gli altri il presidente dell’Ucraina, Zelensky, la premier Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non ci sarà invece papa Francesco - saranno accolti dal presidente francese Emmanuel Macron e dalla first lady, Brigitte, sul sagrato. Sullo sfondo di un fine settimana sfarzoso, diviso tra cerimonia laica e religiosa, la crisi politica dopo la caduta del governo Barnier.

Tra oggi e domani nella capitale francese andrà in scena un evento di portata internazionale, tra diplomazia, musica, cinema, poesia e riti sacri, in una capitale blindata per l’evento dell’anno dopo le olimpiadi.

A causa delle avverse condizioni meteo, all’ultimo minuto è stato ritoccato il programma ufficiale. Gli invitati saranno 2.900 mentre in teoria, sulla banchina alta vicino alla cattedrale è stata allestita un’area che potrà ospitare un massimo di 40mila persone. In totale, per proteggere l’evento saranno mobilitati 6.000 agenti di polizia e gendarmi, in un contesto di “altissimo livello di minaccia terroristica”, secondo la questura.

