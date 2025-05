Prevost ha votato alle primarie repubblicane (ma anche a quelle democratiche). Ecco in quali anni

New York, 9 maggio 2025 – Il nuovo Papa come si posiziona politicamente? Leone XIV non ha ancora terminato la sua prima omelia che i media americani già scavano per restituire ai lettori il profilo del ‘Robert Francis Prevost elettore’. La domanda a cui si tenta di rispondere è: come vota il Santo Padre? O perlomeno, come ha votato in passato? Stringendo: il Papa, nato e cresciuto a Chicago, è repubblicano o democratico? Non parliamo delle elezioni presidenziali, naturalmente: anche negli Usa il voto è segreto ed è impossibile sapere chi Prevost abbia scelto nell’urna, a meno che non sia lui a raccontarlo. E l’ultima volta, nel 2024, non lo ha fatto: non ha rilasciato dichiarazioni. Sappiamo solo che è andato a votare.

Robert Francis Prevost nelle vesti di cardinale (Ansa)

Si può invece stabilire se l’ex cardinale abbia partecipato alle primarie di un partito o dell’altro. Ci ha pensato l’emittente Cbs News a sfogliare i documenti elettorali che arrivano dal Consiglio elettorale dello Stato dell’Illinois, dove Prevost risulta registrato. E cosa è emerso? Niente che confermi una preferenza univoca del Pontefice.

Prevost “ha votato alle primarie repubblicane nel 2012, 2014 e 2016, comprese le primarie presidenziali del 2012 e del 2016 – fa sapere Cbs –. I dati mostrano che ha votato l'ultima volta alle primarie democratiche nel 2010". Aveva votato anche alle primarie presidenziali del partito nel 2008, quando contro Hillary Clinton si candidò un certo Barack Obama, che poi diventò il primo presidente nero Usa.

Questo non vuol dire che Prevost sia mai stato iscritto a un partito. In Illinois infatti si può prendere parte alle primarie anche senza avere la tessera. Tuttavia se le primarie di entrambi gli schieramenti vengono fissate nello stesso giorno (election day), come ad esempio è successo nel 2016, si deve scegliere: o si partecipa alla consultazione Gop o a quella del Partito Democratico.

L’ex cardinale di Chicago “ha votato in almeno nove elezioni generali, inclusi cinque cicli di elezioni presidenziali: 2000, 2004, 2008, 2012 e 2024. Non ci sono registrazioni del suo voto alle elezioni generali del 2016 o del 2020. I dati mostrano che ha votato anche alle "elezioni generali consolidate" nell'aprile 2001, quando erano in ballo le elezioni locali dell'Illinois.