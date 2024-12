Tilman Fertitta ambasciatore Usa a Roma: chi è il milionario amico di Trump

Roma, 23 dicembre 2024 – Milionario e amico di Donald Trump: è questo l’identikit di Tilman J. Fertitta, prossimo ambasciatore Usa a Roma.

Preceduto da un’autobiografia con dettagli edificanti, come quando da piccolo aiutava il papà Vic a sgusciare i gamberetti nel loro ristorante siciliano, oggi ha un patrimonio di 8,4 miliardi di dollari ed è tra i 260 uomini più ricchi al mondo. Come non pensare a The Donald, e a queli aneddoti raccontati abilmente nelle sue autobiografie, eccolo ragazzino seguire il padre nei cantieri edili, la domenica mattina, per raccogliere i chiodi arrugginiti.

Tilman J Fertitta è il nuovo ambasciatore Usa a Roma

Tilman J. Fertitta è l’incarnazione del sogno italo-americano e Donald Trump lo ha scelto come nuovo ambasciatore a Roma per fare da ponte tra Washington e il governo di Giorgia Meloni che, secondo alcuni analisti, è diventata nelle ultime settimane la leader europea "preferita” dal presidente eletto.

Chi è Tilman J. Fertitta

Nato a Galveston in Texas 57 anni fa, è il proprietario della squadra di basket degli Houston Rockets ma la sua carriera si snoda tra hotel, ristoranti, casinò e parchi divertimento. È stato anche una star nel reality show Billion Dollar Buyer su Cnbc e nel 2017 ha acquistato i Rockets per 2,2 miliardi di dollari.

Sposato due volte, ha avuto quattro figli dalla prima moglie. In passato ha donato in modo bipartisan, a democratici e repubblicani, dai Clinton ai Bush e nel 2020 ha versato 140 mila dollari alla campagna di Trump e 5.600 dollari a quella di Joe Biden.

L’imprenditore di origini siciliane è solo l’ultimo di una serie di milionari e donatori del partito che il presidente eletto ha nominati in ruolo chiave, ma che non hanno nessuna esperienza politica: dal suocero Charles Kushner ambasciatore a Parigi, a Warren Stephens a Londra.

Il rapporto tra Trump e Giorgia Meloni

Quello di ambasciatore a Roma, tuttavia, è un posto al quale sia The Donald che Elon Musk tengono molto, riferiscono fonti informate a Politico, e la nuova amministrazione intende lavorare a “stretto contatto” con l’Italia.

Trump, in un’intervista al New York Post al rientro dalla sua visita a Parigi per la riapertura di Notre Dame, aveva dichiarato di aver avuto un “grande” incontro con la premier italiana Giorgia Meloni, che ha descritto come una persona “con molta energia”. “Sono stato molto con lei”, ha detto Trump di Meloni, sottolineando che hanno cenato insieme durante il ricevimento dei 60 leader mondiali. “È una vera e propria fonte di energia, te lo dico io, è fantastica”.