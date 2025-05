Due caccia russi Sukhoi Su-30 abbattuti con droni marittimi ucraini Magura V7. Budanov: “Momento storico”

Roma, 4 maggio 2025 - Con un certo orgoglio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che due caccia russi Sukhoi Su-30 Flanker, jet multiruolo di quarta generazione super manovrabili, sono stati abbattuti grazie ai droni marittimi ucraini sul Mar Nero in meno di 24 ore. Zelensky, citato da Ukrinform, ha definito "brillante" l'operazione ed ha ringraziato "i nostri ragazzi che stano incrementando le capacità di difesa a lungo raggio dell'Ucraina, sia in aria che in mare".

Il drone marittimo ucraino Magura V7 modificato con i missili Aim-9 Sidewinder

Il primo Su-30 è stato distrutto ieri da un attacco con un drone marittimo condotto dall'intelligence militare HUR dipendente dal Ministero della Difesa ucraino (Holovne Upravlinnia Rozvidky, HUR). I servizi hanno sottolineato che era la prima volta che un jet di 4a generazione veniva abbattuto da un drone (In precedenza i Magura V avevano abbattuto aerei, ma non così sofisticati, ndr). Il successo dell'HUR è arrivato con un'operazione coraggiosa nei pressi del porto russo di Novorossijsk, nel Mar Nero. Il Gruppo 13, un'unità speciale dell'HUR, ha utilizzato droni marino Magura V7 che possono lanciare una testata missilistica. "Si tratta della prima distruzione al mondo di un aereo da combattimento da parte di un drone della marina ", si legge in una nota della Difesa.

E a poche ore di distanza è stato centrato un secondo Su-30, caccia da 50 milioni di dollari, sempre sul Mar Nero, ha confermato il capo del Servizio d'intelligence militare ucraino GUR, Kyrylo Budanov, che gestiscono questi droni navali. Budanov, che raramente si sbilancia in commenti, in questo caso ha parlato della duplice operazione come di un "momento storico".

Un caccia russo Sukhoi Su-30 Flanker

I Su-30 russi sono jet tecnologicamente molto avanzati, difficilmente intercettabili. Il fatto che ben due in poche ore siano stati abbattuti dai droni Magura V7, imbarcazioni senza pilota variante di quelli usati dalla difesa antiaerea, i Magura V5, può essere un’importante indicazione per Kiev. Questi droni marittimi sono dotati ciascuno di due missili antiaerei Aim-9 Sidewinder di fabbricazione americana, modificati da missili aria-aria a terra-aria. Budanov ha reso noto che l'equipaggio del primo Su-30 è sopravvissuto ed è stato recuperato nel Mar Nero da una nave civile, mentre sono morti quelli del secondo.

I Magura, acronimo di Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus, sono droni navali di produzione ucraina, sviluppati direttamente dal GUR. Il Magura V è stato annunciato nel novembre 2022 ed è capace di percorrere 800 km, quindi presentato pubblicamente nel luglio 2023. I Magura V7, normalmente modificati per trasportare i missili Sea Dragon, questa volta sono stati armati con i missili Sidewinder, anche grazie allo scafo più largo del V7, dotato di grandi binari di lancio fissi. Essenzialmente è un Magura V5 ingrandito, lungo circa 8 metri contro i 5,5 metri del V5.