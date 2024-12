Trump sull’Ucraina: “Possibile riduzione degli aiuti”

Roma, 8 dicembre 2024 – Donald Trump tra guerra in Ucraina e ‘vertenza’ Nato. In un’intervista rilasciata a Nbc News prima dell’incontro trilaterale di ieri con Zelensky e Macron nel giorno dell’inaugurazione di Notre Dame, il tycoon a domanda sull’eventuale riduzione degli aiuti all’Ucraina Trump risponde con un “è possibile”. E torna sulla Nato, come aveva già fatto nel suo primo mandato. Confezionando un messaggio chiaro per gli alleati. “Se pagano i loro conti e ci trattano in modo equo, la risposta è assolutamente resterò nella Nato”. In caso contrario, “considererà seriamente” la possibilità di uscirne.

Ma andiamo con ordine.

Trump con Macron e Zelensky al termine dell'incontro trilaterale di ieri a Parigi

La storia per punti

Ma il presidente eletto viene considerato già oggi, prima dell’insediamento, un interlocutore sullo scacchiere ucraino. “Ho detto che abbiamo bisogno di una pace giusta e duratura, una pace che i russi non potranno distruggere in pochi anni, come hanno fatto molte volte in passato”, ha spiegato Zelensky, riferendosi al suo meeting con Trump e Macron. “Quando parliamo di pace effettiva con la Russia, dobbiamo soprattutto parlare di garanzie per una pace effettiva ”, ha precisato, invitando gli alleati a “garantire l’affidabilità della pace e a non chiudere gli occhi sull’occupazione” dei territori ucraini. Lo stesso Zelensky ieri dopo il colloquio a tre aveva definito l’incontro “proficuo e produttivo”. Aggiungendo: “Il presidente Trump è, come sempre, risoluto. Lo ringrazio”.

“Zelensky cancelli il divieto ai negoziati”, la controreplica di Peskov, portavoce del Cremlino. E rispondendo all’invito di Trump di un “cessate il fuoco immediato”, l’uomo più vicino a Putin fa sapere: “Leggiamo con attenzione la dichiarazione del presidente eletto degli Stati Uniti rilasciata dopo un incotnro a Parigi con Macron e Zelensky”. Ma ribadisce che “è l’Ucraina che ha rifiutato e continua a rifiutare i negoziati”.

Collegato all’Ucraina c’è lo spinoso capitolo Nato. Trump, nel suo primo mandato, aveva già richiamato gli altri membri del Patto atlantico a contribuire alle spese per la difesa. La soglia di contributi pari al 2% del Pil, ancora oggi, non viene raggiunta da diversi paesi. Dunque è prevedibile – e l’ultima intervista conferma questa prospettiva – che il tycoon riproporrà quella vecchia questione. Un altro tassello che conferma l’ipotesi è la nomina di Matt Whitaker ambasciatore alla Nato. “Matt è un forte guerriero e un patriota leale, che assicurerà che gli interessi degli Usa possano avanzare e siano difesi”, faceva sapere in un comunicato il presidente eletto. “Rafforzerà le relazioni con i nostri alleati Nato e starà saldo di fronte alle minacce a pace e stabilità: metterà l’America al primo posto”, precisava ancora il testo, riportandosi a quell’America first che è il logo elettorale del tycoon.