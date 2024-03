Attentato a Mosca, i morti sono 133. Putin promette vendetta ma non menziona mai l’Isis. Zelensky: “Vogliono darci la colpa”. Attacco russo con 14 bombardieri in Ucraina

07:01

Polonia: "Missile russo ha violato il nostro spazio aereo"

Secondo l'esercito polacco uno dei missili da crociera lanciati dalla Russia durante l'attacco notturno contro l'Ucraina ha violato brevemente lo spazio aereo della Polonia. "L'oggetto è entrato nello spazio polacco vicino alla città di Oserdow e vi è rimasto per 39 secondi", hanno riferito le forze armate di Varsavia sulla piattaforma social X scrive Sky News. "Durante l'intero volo è stato osservato dai sistemi radar militari". In precedenza, l'esercito aveva affermato che aerei polacchi e alleati erano stati attivati durante l'attacco per salvaguardare lo spazio aereo della Polonia.