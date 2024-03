Islam, piccolo grande eroe di Mosca: a 15 anni ha salvato 100 persone dall’attentato nella sala concerti

Mosca, 24 marzo 2024 – Il suo nome è Islam, Islam Khalikov. Ha 15 anni ed è di origine azera. E al Crocus ha salvato 100 persone. Islam è uno studente moscovita che lavora part-time nel guardaroba al Crocus e stava lavorando anche la sera dell'attacco. Non appena ha sentito i colpi di arma da fuoco ha capito quel che stava succedendo e ha gestito una situazione che richiedeva straordinaria resilienza.

Fiori e peluche davanti alla sala concerti teatro della strage

Mentre l'attacco si svolgeva, Islam è rimasto calmo e ha guidato con autorità gli spettatori in un dedalo di corridoi dalla sala concerti all'adiacente Expo e poi a un locale servizi fino ad una agognata porta di sicurezza che li ha portati all'esterno.

Vivi, sani e salvi grazie ad Islam, che conduce una vita modesta, dedicando il suo tempo libero dagli impegni scolastici al suo lavoro al guardaroba della sala concerti e perseguendo la sua passione per il calcio come membro della squadra allievi dello Spartak Mosca. Ma venerdì Islam è stato un grande, ha segnato il gol più bello della sua vita in una Ramadan di sangue che lui ha fatto in modo che fosse un po’ meno terribile di quello che sarebbe potuto essere. In tutti i sensi, un piccolo grande eroe.