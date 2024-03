Kate e William commossi dai messaggi di auguri. “Ma ora vogliono essere lasciati in pace”

Roma, 23 marzo 2024 - Kate e William sono "enormemente commossi dai messaggi" che hanno ricevuto dopo che la principessa ha annunciato in video di essere malata di cancro. Lo ha fatto sapere un portavoce di Kensington Palace che ha sottolineato come i principi siano "grati" per il fatto che il pubblico ha compreso la loro richiesta di privacy. Una risposta positiva dopo settimane di post sui social con pettegolezzi e azzardi sulla sua salute, periodo vissuto male dalla coppia che ha dovuto anche proteggere i tre figli.

“Grati per la comprensione”

"Il principe e la principessa sono entrambi enormemente commossi dai gentili messaggi provenienti da persone qui nel Regno Unito, in tutto il Commonwealth e in tutto il mondo in risposta al messaggio di Sua Altezza Reale", sono state le parole del portavoce alla Bbc, che ha aggiunto: "Sono estremamente commossi dal calore e dal sostegno del pubblico e sono grati per la comprensione della loro richiesta di privacy in questo momento".

Un educato avvertimento: lasciateci in pace

La Bbc nel suo servizio ha avvisato i lettori che la dichiarazione appena rilasciata dai reali sarà l'ultima per un po' di tempo, e che si tratta sia di un messaggio di ringraziamento che di un educato avvertimento: adesso vogliono essere lasciati in pace.