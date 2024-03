Kate e la lotta al tumore. Il fratello al suo fianco: "Scaleremo la montagna". E ora Harry si riavvicina

Londra, 23 marzo 2024 – La famiglia di Kate si è stretta intorno alla principessa dopo l’annuncio choc di venerdì, che ha lasciato il Paese traumatizzato. Da sempre si è saputo che i Middleton sono un nucleo famigliare molto unito. Kate a 42 anni, è la più grande dei tre figli e adora la sorella Pippa e il fratello James ed è molto vicina sia a mamma Carol sia a papà Michael il quale, quando lei era all’università, spesso le mandava estratti di articoli che voleva condividere con la figlia su interessi comuni, oppure link a vicende divertenti che trovava sui giornali. "I due sono particolarmente uniti", ha svelato l’autore di biografie reali Rob Jobson, "e sono sicuro che Michael sarà una fonte di grosso supporto per la principessa in questo periodo". Ieri sui social, il fratello James è stato l’unico a pronunciarsi pubblicamente sulla malattia di Kate, sicuramente dopo aver ricevuto l’ok dalla sorella maggiore. Accanto a una toccante foto di lui con Kate da piccoli, in montagna con i zainetti in spalla, James ha scritto: "Negli anni abbiamo scalato tante montagne insieme. Come famiglia, scaleremo anche questa con te". In passato, James aveva parlato pubblicamente della propria depressione e di come era stato in grado di superarla grazie al supporto della sua famiglia e anche grazie a quello dei suoi animali: una squadra di diversi cani, che lui è convinto gli abbiano anche "fatto incontrare" la moglie, la francese Alizee, con cui James ha appena avuto un bimbo a ottobre del 2023. E in seno alla dinastia – provata già dalla diagnosi del 75enne re Carlo III – il dramma familiare sembra se non altro offrire una mezza chance di riavvicinamento con i ribelli Harry e Meghan.

Meghan e Harry con William e Kate

Lo spiraglio fa capolino in particolare fra i due figli di Carlo e Diana, l’erede al trono William, consorte di Kate, e il duca di Sussex, Harry, suo fratello minore, protagonisti di una lunga fase di recriminazioni incrociate dopo lo strappo del cadetto nel 2020 dalla Royal Family approdate a una cesura dei rapporti personali descritta da più parti come radicale. A rompere il gelo è stato un giro di telefonate, a quanto rimbalza dagli Usa, dove i duchi si sono autoesiliati da ormai quasi 4 anni. Lasciati all’oscuro sulle condizioni di Kate sino all’ultimo, Harry e Meghan si sono affrettati nelle scorse ore a chiamare direttamente tanto lei quanto William, per esprimere di persona quelle parole di conforto, solidarietà e voti di pronta guarigione manifestate in precedenza.

Per Kate circondarsi di normalità, di famigliari così affiatati, è molto importante dopo mesi di angherie e teorie complottiste sui social. Negli ultimi mesi si è, infatti, notata una crescente presenza dei Middleton ad Adelaide Cottage, la residenza dei principi di Galles nella tenuta del castello di Windsor, dove i principi si sono trasferiti anche per essere più vicini alla famiglia di Kate, che abita a pochi chilometri. Carol (69 anni) e Michael (74 anni) sono spesso presenti al cottage e aiutano a occuparsi dei bambini e ad accudire la casa, al contempo tenendosi vicini alla principessa per aiutarla a superare i momenti più duri. Anche Pippa (40) e James (36) visitano regolarmente con i loro bimbi e Kate ha spesso parlato dell’infanzia felice che ha passato e di come il suo ideale di famiglia sia poi stato trasferito ai piccoli George, Charlotte e Louis. Quando nel suo video, la principessa ha parlato di voler curare "la mente, il corpo e lo spirito", ha fatto più volte riferimento anche al marito William, che per starle vicino ha saltato la cerimonia in memoria di re Costantino di Grecia e ha cercato di ridurre all’osso i propri "doveri reali". Anche tutte le voci di possibile divorzio fra loro, nonché di tradimenti di William, di sicuro avranno rattristato la principessa e ieri, sempre sui social, diversi nomi importanti che l’avevano presa in giro hanno voluto scusarsi pubblicamente per le cattiverie gratuite.

