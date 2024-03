Harry e Meghan più vicini a Kate dopo l’annuncio del tumore. La chiamata ‘privata’

Roma, 23 marzo 2024 – L’annuncio del cancro di Kate Middleton ha sconvolto il mondo e la sua famiglia, che fa quadrato attorno alla principessa perfetta diventata all’improvviso fragile. Re Carlo - anche lui alle prese con un tumore – ha mandato un messaggio pubblico alla nuora per ribadire l’orgoglio per il coraggio dimostrato da Kate nel condividere la sua malattia.

La famiglia d’origine della principessa, poi, ha espresso tutto il suo amore nel messaggio rivoltole dal fratello James: “Scaleremo insieme anche questa montagna”.

Ora la vicinanza arriva anche da chi negli ultimi tempi è stato più lontano, ovvero Harry e Meghan, che dopo le parole della moglie del futuro re si sono detti sconvolti e hanno inviato un messaggio con gli auguri di pronta guarigione alla cognata.

Da sinistra William, Kate e Harry

Parole, quelle di ieri sera, giudicate “freddine” se rapportate a messaggi ben più calorosi inviati da persone con legami sulla carta meno forti di quelli di due cognati.

Ma a quanto pare la vicinanza dei duchi di Sussex non sarebbe stata espressa soltanto nel messaggio stringato di Instagram: Harry e Meghan avrebbero anche chiamato “privatamente” Kate e William.

Lo ha reso noto Chris Ship, il corrispondente reale per Itv News, che però non sa dire in che modo sia avvenuto il "contatto". "Il principe Harry ha contattato suo fratello, il principe William, dopo aver appreso del cancro di Kate. Harry e Meghan sono entrati entrambi in contatto con il fratello e la cognata, ma lo hanno fatto in privato. Non è chiaro se si sia trattato di una telefonata o di una videochiamata o di un qualche messaggio di sostegno". Non è neanche chiaro se Harry coglierà l'occasione per tornare nel Regno Unito, in questo frangente particolarmente duro per la famiglia reale.