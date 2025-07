Russia, precipita un aereo civile: oltre 40 morti. “Si è schiantato in fase di avvicinamento all’aeroporto di Tynda”

Mosca, 24 luglio 2025 - Nessuno a bordo dell'Antonov 24, precipitato stamane nella regione dell'Amur, nell'est della Russia, si è salvato. Il velivolo, con 40 persone a bordo, era scomparso dai radar intorno alle 13 ora locale, e poi era stato avvistato in fiamme al suolo. "Stando al direttore dell'aeroporto di Tynda, l'aereo ha preso fuoco al momento dell'impatto e l'equipaggio di un elicottero Mi-8 in volo sull'area non ha individuato segnali di superstiti", ha fatto sapere la Tass citando un comunicato del centro regionale della protezione civile.

"Gli elicotteri dei soccorsi non sono riusciti a toccare terra sul luogo dell'incidente a causa delle condizioni del terreno", ha precisato l'agenzia russa, descrivevano la zona "avvolta dalle fiamme". Incertezza sul numero di vittime: secondo la Tass sul volo dell'Angara Airlines c'erano 40 passeggeri, compresi due bambini, e sei membri dell'equipaggio, mentre secondo il governatore dell'Amur, Vasily Orlov, sull'aereo c'erano 43 passeggeri, compresi cinque bambini, e sei membri dell'equipaggio. Era diretto a Tynda e la tragedia sarebbe avvenuta nella fase di avvicinamento all'aeroporto.